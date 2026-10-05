網售¥8.6芫荽被申僅退款　賣家駕車千里取菜：嚥不下氣　輿論兩極

開車近1,000公里、自費近千元人民幣（約1,200港元）路費，竟只為取回價值8.59元人民幣（約10港元）的芫荽（香菜）！上海1名買家在網店購買1包價值8.59元人民幣的芫荽，隨後以貨不對辦為由，透過平台成功申請「僅退款」兼免退貨。該訂單原本支持賣家承擔運費取回商品，但平台直接裁定免退貨退款，讓徐州賣家直接面臨錢貨兩空。



賣家不滿平台機制偏袒消費者、現有規則被濫用，無奈自駕往返近千公里到上海取回芫荽，單是車費與過路費已花近千元。事件曝光後在網上掀起熱議，網民體諒商家無奈、認同賣家抵制規則漏洞的做法，亦有人覺得賣家耗費大量時間金錢追貨並不划算。



買家收到貨後指賣家直播展示的是細小嫩芫荽，但實物長達32厘米且菜質偏老，不符預期，隨即提交退換貨申請。（「新京報我們視頻」影片截圖）

買家收到貨後指賣家直播展示的是細小嫩芫荽，但實物長達32厘米且菜質偏老，不符預期，隨即提交退換貨申請。（「新京報我們視頻」影片截圖）

買家嫌貨不對板獲平台免單 賣家「錢貨兩空」

綜合《新京報》及「天津廣播」等內地媒體報道，近日上海1名消費者在網店購買價值8.59元人民幣的芫荽，收到貨後指賣家直播展示的是細小嫩芫荽，但實物長達32厘米且菜質偏老，不符預期，隨即提交退換貨申請。

買家在申請備註中註明貨品品質參差、退款退貨，平台審核後竟然直接批准「僅退款」，導致賣家頓時陷入「錢貨兩空」的困境。值得留意的是，該筆售後原本有「消費者同意賣家取回商品」的選項，並註明若賣家承擔運費安排速遞取件，買家願意退貨，但平台最終仍判免退貨退款，成為爭議焦點。

買家收到貨後指賣家直播展示的是細小嫩芫荽，但實物長達32厘米且菜質偏老，不符預期，隨即提交退換貨申請。（「新京報我們視頻」影片截圖）

買家收到貨後指賣家直播展示的是細小嫩芫荽，但實物長達32厘米且菜質偏老，不符預期，隨即提交退換貨申請。（「新京報我們視頻」影片截圖）

賣家自駕千里花費千元登門取菜：嚥不下這口氣

面對區區數元的訂單被強制僅退款，賣家朱先生坦言無法接受。為了討回公道，他決定從江蘇徐州自駕出發，單程逾500公里、來回近1,000公里，親身前往上海買家住所取貨。朱先生抵達後發現，運輸芫荽的發泡膠箱就放在門外，未被丟棄。考慮到買家年事已高，他全程並未發生爭執或報警，僅取回芫荽便離去。整趟行程的油費與隧道路費高達近千元，成本遠超貨品自身價值。

朱先生抵達後發現，運輸芫荽泡沫箱就放在門外，未被丟棄。（「新京報我們視頻」影片截圖）

他事後直言，理智上深知跨省追貨極不划算，但看到規則被濫用、小賣家求助無門，「實在嚥不下這口氣」，才堅持上門維權。他同時呼籲電商平台優化退換貨機制，引入消費者評分體系，讓賣家也能自主選擇顧客，杜絕惡意鑽漏洞索退的行為。

朱先生從江蘇徐州出發，親身前往上海買家住所取貨。（「新京報我們視頻」影片截圖）

網民意見兩極 淘寶等平台修正「僅退款」機制

事件曝光後引發網民熱議。不少網店賣家力挺朱先生，直指業界長年深受「惡意僅退款」所苦，大量低價鮮活食品訂單常被買家硬套機制免單，賣家保障權益成本高昂且投訴無門。部分網民認為賣家做法過於衝動，耗費大量時間與金錢，得不償失。此外，亦有網民直指「貨不對板的話，這個賣家也不佔理吧」。

貨不對辦的話，這個賣家也不佔理吧。 網民

事實上，內地電商「僅退款」機制最初旨在保護消費者，解決鮮活食材易損、低價退貨成本過高及售後繁瑣等問題。然而機制推行多年後逐漸被部分用戶濫用，甚至衍生出專門鑽平台與賣家漏洞的灰色產業鏈。因應賣家強烈反彈，包括淘寶在內的各大平台去年已陸續調整規則，取消對高服務分商家的強制「僅退款」，將售後自主權重新還給賣家。