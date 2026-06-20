內地網購平台近年大力推行「僅退款」機制，原意是保障買家權益，但近期頻頻爆出遭惡意濫用！上海有買家在網購平台購買價值23,600人民幣（約27,149港元）的設備商品，在簽收翌日，便以沒有收到貨物為由申請「僅退款」，結果成功獲得全額退回貨款。商家隨即整理相關證據上傳到平台，平台也協助催款長達20天，但未能成功，買家甚至拒認兼失聯。



商家迫於無奈帶同妻子及2歲兒子，跨省1,100公里，由河北趕赴上海追款，過程中拍片上載到社交平台，累積播放量破百萬。協商期間商家遭買家惡意污衊，對方甚至用水杯砸人。上海警方介入調查後，將案件列作刑事案，商家經歷20多天堅持，終成功追回貨款。



線上申訴無果後，楊女士夫婦決定跨省追討，帶着2歲孩子和銷售經理坐了18小時硬座火車，由河北前往上海追討貨款。（網上影片截圖）

河北楊女士夫婦經營線上購物平台，在4月24日售出一批價值23,600人民幣（約27,149港元）的光伏水槽以及配件，買家收貨翌日卻申請僅退款。（網上圖片）

買家收貨翌日申僅退款 取款後失聯

據《鳳凰周刊》報道，河北楊女士夫婦經營線上購物平台，於4月24日售出一批價值23,600人民幣（約27,149港元）的光伏水槽以及配件。買家於4月28日接連發起退款申請，謊稱貨品少件要求部分退款，被商家駁回申請後，又以未收到貨為由申請全額僅退款，因受平台規則影響，商家未能及時處理後台信息，系統於5月1日自動將全額貨款退回給買家。

因受平台規則影響，商家未能及時處理後台信息，系統於5月1日自動將全額貨款退回給買家。（網上圖片）

平台協助無果 商家無奈跨千里維權

楊女士夫婦第一時間整理證據上傳平台，平台核實情況後隨即協助追討貨款，但20天過去，買家獲退款後一直失聯。再過幾天後電話終於接通，對方卻耍賴稱「我沒收到貨，誰簽收你找誰去」。楊女士夫婦表示「我們有全部聊天記錄、物流信息、卸貨影片，還有你們指定收貨人的電話錄音」，對方仍囂張聲稱「我沒簽收你的貨，你報警去吧，就說你的貨丟了」。

楊女士夫婦表示「我們有全部聊天記錄、物流信息、卸貨影片，還有你們指定收貨人的電話錄音」，但買家仍聲稱沒收到貨。（網上影片截圖）

楊女士夫婦表示「我們有全部聊天記錄、物流信息、卸貨影片，還有你們指定收貨人的電話錄音」，但買家仍聲稱沒收到貨。（網上影片截圖）

線上申訴無果後，楊女士夫婦決定跨省維權，5月17日他們帶上2歲孩子和銷售經理坐了18小時硬座火車，直接到上海追貨款，途中在社交平台發布影片講述情況。

涉事公司賴賬 協商期間負責人情緒失控用水杯砸人

至5月18日，楊女士夫婦趕到上海涉事公司找到相關人士，協商討回貨款，提出一是付全額貨款，一是退回剩餘未使用的貨物，惟買家不承認收到貨物，甚至指他們盜取其公司財物，搶先報警誣告他們上門鬧事。惟民警調查後拆穿買家謊言，並證實從頭到尾與楊女士夫婦溝通的就是眼前的買家，警方更建議楊女士夫婦去經偵部門報案。

楊女士夫婦提出一是付全額貨款，一是退回剩餘未使用的貨物，惟買家不承認收到貨物，甚至指他們盜取其公司財物，搶先報警誣告他們上門鬧事。。（網上圖片）

楊女士夫婦翌日再次上門協商，而買家突然情緒失控用水杯砸人，楊女士夫婦只好第2次報警。民警核查全部證據後，隨即致電寧夏收貨客戶核實，確認貨物早已簽收且大半已投入使用。

由於證據確鑿，買家於無可辯駁，楊女士夫婦隨即攜所有文件前往上海公安經偵部門報案。警方審核資料後立案，初步判定買家涉嫌「以非法佔有為目的，虛構未收貨事實騙取財物」，屬刑事犯罪。

楊女士夫婦攜同所有證據前往上海公安經偵部門報案。（網上圖片）

追討貨款影片播放量破百萬 歷時20多天終收回貨款

楊女士夫婦一直拍片交代追款過程，事件在網上持續受到關注，影片播放量破百萬次，大量同行留言表示曾遭遇過同類「職業僅退款」買家，大家紛紛喊慘。

至5月22日終於迎來好消息，楊女士夫婦收到銀行轉賬短信，買家公司主動全額歸還23,600人民幣貨款。楊女士夫婦慨嘆「看到訊息的時候先是鬆了一口氣，緊接着又覺得有點苦澀，花了20多天，坐了18個小時火車硬座，被對方污衊、推搡、用水杯砸後才拿回屬於自己的錢」。

其他報道：有片！女子吃自助餐拔頭髮插贓 申全額退款 商戶揭吃霸王餐慣犯

福建發生情節離譜的「食霸王餐」事件！1名年輕女子在自助餐廳享用完價值78人民幣（約90港元）的餐點後，竟在網上平台以「食物有異物」為由申請全額退款，店員看到平台的退款申請很是疑惑，翻看閉路電視片段後發現，該名女子用餐後，竟然自拔頭髮放進碗裏，偽造食物有異物，受害餐廳已經報警處理。事發後，該商場多間商戶認出涉事女子，指她是慣犯，以同類手法騙吃免費餐。



1名年輕女子在自助餐廳享用完價值78人民幣（約90港元）的餐點後，竟在網上平台以「食物有異物」為由申請全額退款。（網上影片截圖）

女子用餐後自拔頭髮「加料」再申請退款

綜合內地媒體報道，涉事餐廳的閉路電視影片在網上引起熱議，事發於5月10日，從影片可以看到1名身穿條紋上衣的年輕女子坐在角落用餐，面前的餐盤以及飲品杯已經見底，就像是普通顧客用餐後悠閒坐着，但她接下來的舉動卻令人難以理解。

該女子確認四周無人後，低下頭，伸手到左邊的頭髮，挑出1根放進食物裏，動作十分俐落。其後女子疑覺得頭髮放置得太假，又拿起筷子在盤子裏攪動，把頭髮壓在食物下面，偽造成用餐時無意吃出頭髮的假象。

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