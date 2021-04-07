老公竟是gay　台媽爆超慘8年地獄式生活　疑被存心娶嚟做生仔機器

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「結婚三年後，發現自己的另一伴竟然是同志，在有兒有女的狀況下，該怎麼辦？」一位台灣媽媽知道丈夫與自己結婚只為了傳宗接代，自己亦成為了婚姻的犧牲品。如果當事人是你，又會有甚麼感受？你會為兒女盲目啞忍，還是為自己勇敢發聲，決絕斬斷錯誤的婚姻？讓我們一起看看接下來的這個真實的分享吧！

為咗對仔女唔離婚但又唔准出去搵男人　睇睇呢位台媽嘅生活有幾地獄（點圖看原文及網友意見）👇👇👇

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網友們也不解這段有名無實的婚姻為何不離？就算8年前才33歲啊！為何還要忍受這8年的空窗？

也有網友以過來人心態提醒原PO婆家也許會認為「妳為什麼沒有把他的性向改回來？」，甚至搞不好公婆早就知道自己兒子愛的是同性，卻故意去讓別人家的女兒嫁進來！

【延伸閱讀】台女偷食表哥致懷孕　男友拒負責被鬧渣男　對話爆hehe情震驚網民（點擊放大看原文）👇👇👇

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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