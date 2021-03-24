狼人殺偶像婁峻碩玩男男激吻啜到嘴腫：嘴唇快被吃掉！粉絲撐出櫃

即時娛樂
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台灣男星KID（林柏昇〉敢玩敢瘋的個性，在綜藝節目裡成功擄獲一大票粉絲，而他從去年開始斜槓Youtuber，與好友共同經營《野人七號部落》，目前也已突破46萬訂閱數。而他近日邀請了婁峻碩、焦凡凡、綠茶、熊熊一起露營，並附上和婁峻碩的「激吻照」甜蜜放閃，釣出一排明星好友留言和粉絲們的支持。

KID日前在社群媒體上分享了一張「男男激吻照」，對象正是好友婁峻碩，照片中可以看出兩人都非常陶醉，完全進入了只有兩個人的世界，KID還將手輕輕放在婁峻碩的胸上，並TAG對方「我就問你，到底有多想親？」，婁峻碩則在底下留言和好友熱吻後的感想「好扯…我嘴唇快被你吃掉了」

點圖放大看婁峻碩「嘴唇快被吃掉」的男男激吻照以及更多他的IG照片👇👇👇

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婁峻碩的女友焦凡凡也在現場，無奈的她轉發限時動態分享「怎麼畫面很配」、「最美好的是成全」。

粉絲們看見這張男男激吻的照片後，立刻留言支持「終於要公開了嗎」、「我們支持多元成家」、「在一起在一起」，李玉璽搞笑留下「...」，卻反被KID當眾調情「想被親嗎」，與婁峻碩同是五堅情團員的陳零九則表示「這個團員你拿去吧」讓粉絲們笑翻。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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