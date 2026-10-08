寒露節氣2026｜命理師點名4生肖運勢低迷小心破財　教3招居家開運

10月8日正式進入寒露節氣，秋意漸濃，大環境的磁場也有劇烈轉變，台灣命理風水專家高宏寓指出，寒露期間「金氣秋分、水氣漸旺」，4生肖這段時間的運勢拉警報，注意口舌是非與破財危機。



高宏寓表示，生肖鼠、牛、虎、兔在寒露期間運勢拉警報，除了在生理上容易因為氣溫驟降導致免疫力下滑、呼吸道出狀況、腹部易冷熱不適外，在心理與運勢上也容易累積負能量、思緒混亂，若不注意調節，往往會引發不必要的口舌是非、決策失誤與破財危機等。

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生肖鼠：

情緒容易焦慮、心浮氣躁，面對人際關係摩擦時容易擦槍走火，建議凡事多換位思考，避免因口角引發自身磁場混亂。

生肖牛：

面臨沖煞效應，精神狀態較為不濟，外出或開車時務必放慢速度，遵守交通規則，慎防擦撞等小型血光之災。

生肖虎：

氣場受衝擊，工作上容易遇到小人暗中扯後腿或合約破局，凡事謙虛為懷、財不露白，避免一時衝動進行大筆投資，導致破財危機。

台灣命理風水專家高宏寓指出，寒露期間「金氣秋分、水氣漸旺」，4生肖這段時間的運勢拉警報，注意口舌是非與破財危機。（高宏寓Facebook）

生肖兔：

健康運勢下滑，季節交替之際最容易感冒、過敏或舊疾復發，建議作息要規律，切忌熬夜透支體力。

高宏寓也分享3招居家開運小撇步（訣竅），簡單做就能趨吉避凶：

1. 燈光明亮聚陽氣：俗話說「明廳暗房」，寒露期間陰氣重，建議家中大門玄關與客廳的燈光要保持明亮，切忌昏暗，有助於提升家運、聚集陽氣、阻擋外陰煞入宅；

2. 精油香氛淨化磁場：可在居家空間使用檀香、艾草或柑橘類的精油進行薰香，透過草本的淨化能量來驅散負磁場，讓緊繃焦慮的心情沉澱下來，自然好運隨之而來；

3. 五行補運「食」來運轉：在飲食上多攝取屬溫補、白色或根莖類的食材（如山藥、蓮子、白蘿蔔、銀耳），不僅能潤肺健脾、增加身體抵抗力，在五行中也有助於補足個人元氣、穩定磁場。



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