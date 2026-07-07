理財｜愛看哈利波特還是白雪公主？7條問題揭露你最適合投資什麼

其實每個人都是自己人生中的投資者，只是選擇的項目不同，收穫也有所區別。有些人或許是性格使然，在投資方面，總是畏手畏腳；而有些人則敢大膽冒險，總是喜歡劍走偏鋒。



但投資往往都是因人而異，那麼今天就帶小夥伴們獨家公開，快來測測你更適合做什麼類型的投資？

示意圖。（《協商的技術》劇照）

1.在購物時，面對導購員的推薦，你會選擇購買一些自己不太喜歡的商品嗎？

會—2

不會—3



2. 在朋友聚會時，你通常都會提前到場嗎？

是—3

不是—4



3. 你會為了買自己喜歡的奢侈品而努力賺錢嗎？

會—4

不會—5



4. 比起城市的喧囂，你更喜歡靜謐的鄉村嗎？

對—5

不對—6



5. 你認為自己是一個能夠輕鬆消化負面情緒的人嗎？

是— B

不是—6



6. 當你悲傷難過時，你會第一時間給誰打電話？

家人—7

朋友—A



7. 以下哪本書會讓你有想要閲讀的興趣呢？

《哈利波特》—C

《白雪公主》—D



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答案解析

A. 你更適合做人脈資源類型的投資。朋友對你來說尤為重要，他們的存在更像是你人生道路上堅強的後盾，喜歡和他們去分享你的喜怒哀樂，也願意在成功的時刻和他們共享那些碩果。

所以你更加適合做人脈資源類型的投資，畢竟多個朋友多條路，如果你能夠認真的去打理自己的社交圈，並努力集結人脈資源，不斷地進行轉化，就能夠得到更多意外的收穫，也會在成功的道路上獲得朋友們的幫助。

B. 你更適合做固定房產類型的投資。你一直都有着十分成熟的心性，面對未來的發展，也規劃得井井有條，你始終相信着一分耕耘一分收穫。

同樣成家立業，對你來說也十分的重要，對於家庭，你有着深度的眷戀和嚮往，也渴望能夠擁有一個屬於自己的幸福小家，而固定的房產類型投資反而更加適合你，這不僅能夠給你提供極大的安全感，也會讓你的未來擁有更多的物質保障。

C. 你更適合做踏實儲蓄類型的投資。其實你一直都不安於現狀，對於未來，你有着諸多的期待，但有些時候你過於冒險的想法也很容易讓自己的投入虧得血本無歸，所以比起那些風險投資，你更適合踏實儲蓄類型的投資。

如果你能夠認真的規劃自己的支出方案，同時認真的去攢錢，這樣不僅能夠讓你能夠擁有更加穩定的資產，也會養成良好的消費習慣，以更加清醒的頭腦去規避風險，並擁有更多的收入。

D. 你更適合做自我發展類型的投資。你有着很強的學習精神，你特別喜歡去嘗試一些新鮮的領域，去探索那些未知的世界，你努力向上攀登的姿態，也吸引着很多美好的目光。

所以你會更加適合做自我發展類型的投資，如果你能夠把一切的時間財力和物力投資在自己身上，努力的去追逐自己的夢想，並不斷充實自己的生活，這樣才能夠更好的全面發展，也會在關鍵時刻去實現自我價值，獲得數也數不盡的財富。

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