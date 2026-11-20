美國紐約布魯克林發生「祈福黨」詐騙案。當地1名69歲華裔婆婆在街頭遭騙徒以尋找「老中醫」為由搭訕，其間被對方強行擁抱及握手後感到頭暈，隨即喪失警覺。騙徒隨後以「祈福祛病」為由，誘騙婆婆回家取出17萬美元（約133萬港元）現金及大批金飾，然後換取祈福袋子。婆婆返家後打開袋子一看，驚覺財物已慘遭調包成衛生紙、礦泉水及粉末，哭訴痛失畢生積蓄。案件目前仍在調查中，當地華人社團特別提醒民眾，切勿輕信陌生人，以免落入詐騙陷阱。



陳女士憶述，2025年10月25日中午，她在布魯克林西12街附近遇到2名戴口罩及帽子的女子，對方用粵語搭訕，詢問附近1名醫術高明的老中醫在哪裏。（AI生成圖片）

擁抱握手後即感頭暈 乖乖返家取盡積蓄

綜合外媒報道，2026年10月7日，69歲事主陳女士在兒子陪同下前往美國亞裔社團聯合總會求助，透露自己在1年前的遭遇。陳女士憶述，2025年10月25日中午，她在布魯克林西12街附近遇到2名戴口罩及帽子的女子，對方用粵語搭訕，詢問附近1名醫術高明的老中醫在哪裏。陳女士起初不想理會，惟其中1名婆婆突然上前抱住她，隨後更將她帶到西10街路口與第3名同黨會合。

陳女士表示，第3名女子與她握手及擁抱後，她開始感到頭暈。（AI生成圖片）

陳女士表示，第3名女子與她握手及擁抱後，她開始感到頭暈。此時，對方聲稱可以替她及家人「祈福祛病、祛災消難」，誘騙她必須立刻返回家中取出現金及所有貴重物品。陳女士形容自己當時「很聽話」，她在其中1名騙徒的陪同下返回家中，拿出約17萬美元現金（約133萬港元）、逾千元人民幣，以及金銀戒指與耳環。

陳女士回家打開袋子後，驚覺裡面所有現金與金飾不翼而飛，袋內只剩下衛生紙、礦泉水及一些粉末。（AI生成圖片）

財物慘遭調包成衛生紙、礦泉水

眾人返回西10街後，對方又改口表示毋須舉行儀式，她自行返家祈福便可，隨後便將袋子交還。陳女士回家打開袋子查看，驚覺裡面所有現金與金飾不翼而飛，只剩下衛生紙、礦泉水及一些粉末，陳女士崩潰哭訴：「那是我的畢生積蓄呀……」

陳女士翌日在家人陪同下報警，警方其後調取住所及附近咖啡店的閉路電視片段。針對此案，警方於2026年10月7日回覆當地傳媒，指3名疑犯案發後沿西10街向北步行離開，當時尚未有人被捕，案件仍在調查。美國亞裔社團聯合總會表示會協助跟進，並提醒民眾提防陌生人以祈福等名義索取財物，遇到詐騙應報警求助。

（綜合）