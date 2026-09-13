三國演義騙了你　諸葛亮沒用過空城計　用此計者竟是「一介武夫」

【古代軍事】諸葛亮的空城計是《三國演義》中非常經典的橋段，三國時期蜀漢丞相諸葛亮的「空城計」，長久以來在民間被視為智慧與膽識的象徵，幾乎家喻戶曉。無論是戲曲還是影視作品，諸葛亮在西城城樓上焚香操琴、鎮定自若嚇退司馬懿15萬大軍的情節，早已深入人心。



然而查遍歷史資料，諸葛亮與司馬懿交手時根本未曾使用過此計，這段精彩故事完全是羅貫中在《三國演義》中的文學杜撰。根據《搜狐網》歷史專欄報導，歷史上真正的「空城奇謀」確實存在於三國時期，但主角並非諸葛亮，而是蜀漢名將趙雲與曹魏大將文聘。他們各自在敵眾我寡的危急關頭巧妙迷敵，成功逼退強敵。

被《三國演義》騙了！諸葛亮根本沒對司馬懿用過「空城計」 正史真正擺空城的是這2位神將

在小說《三國演義》中，馬謖失街亭，蜀軍全線崩潰。司馬懿率領15萬鐵騎直撲西城，而城中只有諸葛亮和2500名殘兵。

魏宗萬飾演1994年版《三國演義》中的司馬懿。（《三國演義》劇照）

《三國演義》小說裡，諸葛亮大開城門，自己上樓彈琴，硬是利用司馬懿「平生謹慎、多疑」的心理，把15萬大軍嚇得狼狽撤退。

但在真實歷史中，這邏輯根本站不住腳。當時的司馬懿遠在千里之外的洛陽，根本沒有參與這場戰役。羅貫中之所以要把這記神仙操作「安」在諸葛亮頭上，是因為大眾太渴望看到英雄「絕地反擊」的爽劇橋段，加上諸葛亮一生謹慎的威名，最適合用來當作這場心理戰的完美主角。

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歷史上真的有空城計嗎？趙雲「空營計」大破曹軍 全營隱蔽大開寨門 曹操部隊驚慌自相踐踏

歷史上最早的空城策略實例之一，發生在建安二十四年（219年）。根據《三國志·蜀書·關張馬黃趙傳》注引《趙雲別傳》記載，當時蜀國大將黃忠得知曹軍運送大量糧草的消息，遂率大隊人馬前去奪糧，蜀漢陣營中常被視為「一介武夫」的常勝將軍「趙雲」，則僅率數十輕騎四處巡邏。

不料途中，趙雲的輕騎部隊突遇曹操的大部隊，在兵力懸殊的情況下，趙雲且戰且退，趕緊往營寨撤退，曹軍則在後方緊追不捨。趙雲卻在千鈞一髮之際，下令：

不要關門！所有人全部隱蔽，把營門給我徹底打開！

曹軍疑心退兵

衝到營大門前的曹軍見狀疑心大起，深恐營內設有埋伏，在不敢貿然進攻的心理壓力下，曹軍將領急忙下令退兵。

擂鼓吶喊追擊

見曹軍撤退，趙雲立即命令士兵擂鼓吶喊，並從敵軍背後萬箭齊發。驚慌失措的曹軍在混亂中自相踐踏，死傷慘重。

這在正史中被稱為「空營計」，也是三國時期最早、最成功的空城策略。

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文聘「空城計」智退孫權：連日暴雨城防垮塌 江夏靜悄悄嚇走東吳大軍

另一樁真實的空城奇謀則發生在公元226年，就在趙雲大破曹軍的7年後，主角是深受曹操信任、性格穩重的曹魏大將文聘。

當時，孫權親自率領東吳大軍攻打文聘駐守的江夏。不幸的是，江夏一帶那段時間連續下了多天暴雨，導致城防工事垮塌了不少，加上當時消息閉塞，當文聘接獲孫權大軍已開到城下的消息時，根本來不及備戰，城內兵力亦嚴重不足。眼看城池岌岌可危，文聘沉著應對，決定實施心理戰：文聘下令城內所有軍民全部躲藏起來，營造出一座空城的假象。此外，文聘自己選擇不露面，並下令將江夏城門大開。

孫權率軍來到城外，等了一個時辰，發現整座江夏城靜悄悄的、毫無動靜。孫權深知文聘是個忠誠可靠、用兵穩重的魏國大將，若非城中藏有巨量伏兵，絕不可能在兵臨城下時如此毫無防備。在懷疑有詐的顧慮下，孫權不敢輕舉妄動，最終選擇率軍撤退。文聘憑藉驚人的膽識與心理戰，成功化解滅頂之災。

既然是杜撰 羅貫中為何一定要把「空城計」安在諸葛亮頭上？

既然諸葛亮從未對司馬懿施展過空城計（歷史上出自《三十六計》的空城計，據史學家推斷系南朝名將檀道濟所著），羅貫中為何要在小說中做此安排？史學家與文學評論指出，這符合了以下三大創作考量：

1. 符合人物超凡智慧的特質： 小說中的諸葛亮被塑造成上知天文、下曉地理的完美智者。空城計這種極具冒險性、需精準把握人心的心理戰，只有安在前期已累積極高威望的諸葛亮身上，才能合理解釋「多疑的司馬懿為何不敢進攻」。



2. 小說情節刻畫與塑造需求： 街亭失守後蜀軍陷入極度被動，小說需要一個驚險刺激的情節來化解危機。將諸葛亮置於生死存亡的邊緣再憑智謀化險為夷，能極大地增強故事的張力與可讀性，深化其「智絕」的形象。



3. 迎合大眾對絕處逢生的品味： 民間大眾歷來喜愛英雄人物在絕境中扭轉乾坤的故事。諸葛亮焚香操琴的情節滿足了大眾對傳奇英雄的期待，這使得《三國演義》在民間廣為流傳。



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：諸葛亮才沒用過「空城計」！揭穿《三國演義》沒說的歷史，這2位名將才是真正英雄】