趕清貨？AEON自家品牌月餅單個僅$3　減價近8成　網民：派都唔要

距離2026年的中秋節不經不覺已過去逾半個月，但市面上似乎仍有月餅滯銷！近日有網民在元朗AEON（永旺百貨）的生活百貨店，發現其自家品牌的月餅正進行大減價優惠，每個月餅僅售3元，減價近8成，似乎是節日過後仍未能「散貨」，因此「劈價」欲以優惠價吸客，但網民們看似興趣不大，紛紛表示「糧尾未到」、「買定賀下年中秋」。



AEON於2025年推出自家品牌「月來月好」月餅，再於今年推出全新口味－黑芝麻流心月餅。（「fb@AEON Stores Hong Kong﻿」圖片）

AEON「月來月好」月餅大劈價 單個售價僅3元

該顧客日前在facebook群組「AEON Stores 關注組」發帖並上傳照片，表示在元朗朗屏邨AEON Mono Mono生活百貨專門店店內，發現有貨籃擺放大量由AEON獨家推出的「月來月好」月餅，其中貨籃下層為4件禮盒裝，上層則為單個裝的黑芝麻流心月餅，而每個由原價14.9元「激減」至3元，相當於減價近8成。

貨籃上層單個裝的黑芝麻流心月餅，由每個售14.9元「激減」至3元，減價近8成。（「fb＠AEON Stores 關注組」圖片）

距離「此日期前最佳」剩餘不足1星期 估計要促銷

從樓主分享照片所見，月餅盒外層的食物標籤中，顯示「此日期前最佳（Best Before）」為10月20日（下周二），即剩餘不足1星期，相信是商戶不想造成浪費，於是決定減價吸客。樓主及後分享食評，指月餅「唔算好甜」，但味道方面則覺得「一般般」。

樓主購買了1個黑芝麻流心月餅。（「fb＠AEON Stores 關注組」圖片）

月餅盒底部的食物標籤顯示「此日期前最佳（Best Before）」為10月20日，即剩餘不足1星期。（「fb＠AEON Stores 關注組」圖片）

減價仍未能吸引客人購買意慾？ 網民這樣建議

有網民認為減價「散貨」方法不可取，「間間都好似係，因為仲有幾日就到期」、「老實講，派街坊人哋都唔要」、「好心送去慈善機構算啦，又要賺人3蚊」、「反正都賣唔晒，一早捐去老人中心派俾公公婆婆啦！好過掉」。另有留言笑稱：

「糧尾未到」



「等到下個星期可能1蚊個」



「兼買一送一」



「買定賀下年中秋」



有網民笑稱可以「趁低吸納」，「買定賀下年中秋」。（AI生成圖片）

（facebook＠AEON Stores 關注組）