趕清貨？AEON自家品牌月餅單個僅$3 減價近8成 網民：派都唔要
撰文：卡洛兒
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距離2026年的中秋節不經不覺已過去逾半個月，但市面上似乎仍有月餅滯銷！近日有網民在元朗AEON（永旺百貨）的生活百貨店，發現其自家品牌的月餅正進行大減價優惠，每個月餅僅售3元，減價近8成，似乎是節日過後仍未能「散貨」，因此「劈價」欲以優惠價吸客，但網民們看似興趣不大，紛紛表示「糧尾未到」、「買定賀下年中秋」。
AEON「月來月好」月餅大劈價 單個售價僅3元
該顧客日前在facebook群組「AEON Stores 關注組」發帖並上傳照片，表示在元朗朗屏邨AEON Mono Mono生活百貨專門店店內，發現有貨籃擺放大量由AEON獨家推出的「月來月好」月餅，其中貨籃下層為4件禮盒裝，上層則為單個裝的黑芝麻流心月餅，而每個由原價14.9元「激減」至3元，相當於減價近8成。
距離「此日期前最佳」剩餘不足1星期 估計要促銷
從樓主分享照片所見，月餅盒外層的食物標籤中，顯示「此日期前最佳（Best Before）」為10月20日（下周二），即剩餘不足1星期，相信是商戶不想造成浪費，於是決定減價吸客。樓主及後分享食評，指月餅「唔算好甜」，但味道方面則覺得「一般般」。
減價仍未能吸引客人購買意慾？ 網民這樣建議
有網民認為減價「散貨」方法不可取，「間間都好似係，因為仲有幾日就到期」、「老實講，派街坊人哋都唔要」、「好心送去慈善機構算啦，又要賺人3蚊」、「反正都賣唔晒，一早捐去老人中心派俾公公婆婆啦！好過掉」。另有留言笑稱：
「糧尾未到」
「等到下個星期可能1蚊個」
「兼買一送一」
「買定賀下年中秋」