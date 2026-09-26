中秋節料理｜移加港人私廚製韭菜豬肉「月餅」　網民驚：餃唔X掂

【中秋節2026／中秋節／移民港人／移加港人】中秋節當然要吃月餅應節，但若然想吃得健康些，可以有什麼選擇？有在加拿大溫哥華的港人廚師透露自身不喜歡吃太甜月餅，所以今年中秋節跟從網上教學，製作韭菜豬肉餡「月餅」，即是用模具將餃子壓成月餅形狀，認為餃子象徵團聚，「唔鍾意食甜嘅，可以食餃子應節」。



有加拿大港人廚師趁中秋節，製作韭菜豬肉餡「月餅」，引來網民兩極討論。（「threads＠privatechef_kaniia_sam」影片截圖）

惟帖文引來網民兩極討論，有人覺得難以接受，「我知道喺外國月餅選擇少，但你咁樣真係好過份」；另有人就覺得做法創新值得欣賞，「月餅只是一個形狀」、「都係用返整餃子啲材料，又唔係好奇怪嘅配搭」，認為餃子甚至更勝一籌，「健康過月餅好多」。



中秋節整韭菜豬肉「月餅」 餃子按壓成月餅形狀

該移居加拿大溫哥華的私人廚師在threads帳號發帖，指向來都嫌月餅味道太甜，今年中秋節便跟網上教學製作韭菜豬肉餡的「月餅」。從樓主上傳影片和照片可見，所謂「月餅」就是將韭菜豬肉餡料包裹在餃子皮內，然後使用模具按壓成月餅形狀，再放入鍋內煮熟，而「月餅」實際和餃子無異。

樓主：餃子象徵團聚

樓主續指，餃子同時象徵團聚，覺得非常適合在中秋節期間享用，「唔鍾意食甜嘅，又可以食餃子團圓，又可以應節」。

其實「月餅」是將韭菜豬肉餡料包裹在餃子皮內，使用模具按壓成月餅形狀。（「threads＠privatechef_kaniia_sam」圖片）

之後放入鍋內煮熟，即可享用月餅形狀的餃子。（「threads＠privatechef_kaniia_sam」圖片）

網民表示難以接受：餃唔X掂

帖文引來網民兩極討論，有人覺得難以接受，「大癲」、「不三不四」、「喜歡月餅和喜歡餃子的都沉默了」、「我自詡對於食物和文化的包容度已經很高了，但是這個真的不行」、「我知道喺外國月餅選擇少，但你咁樣真係好過份」，又笑稱「宜家明白意大利人見到pizza加菠蘿嘅感受！」。

愛吃餃子直接吃餃子啊 網民意見

敢創新VS難接受掀熱議 網民：月餅只是一個形狀

但有留覺得做法創新夠特別，又指餃子對比月餅其實更健康，「其實ok又唔會漏（腬）」、「健康過月餅好多」、「真心想食呢個多啲，月餅又油又糖」。

「估唔到有咁嘅煮法」



「其實只係月餅形狀水餃，都係用返整餃子啲材料，又唔係好奇怪嘅配搭」



「賣相很好欸！睇起嚟好好食」



「鍾意食韭菜豬肉餃子嘅人好滿意呢個月餅」



「睇圖好靚，而且又唔係五仁嗰啲餡，會好食」



（threads＠privatechef_kaniia_sam）