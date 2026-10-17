坪石遊樂場封假山洞口　5流浪貓險被活埋幸街坊救出　康文署回應

流浪貓險被活埋喪命！有關注流浪貓的義工在社交平台發文，指在九龍東區某公園的假山內，向來有流浪貓住在洞穴內，日前有街坊發現唯一可供出入的洞口被人以石屎封死，擔憂貓貓性命下於是合力鑿開洞口，5隻貓貓才未被活埋。不過他們向康文署交涉時，辦事處先是卸責表示「唔係我哋落order（下命令）封嘅」，但在閉路電視實證下，最終承認有職員安排進行「維修」，做法引來網民批評。



有網民指事發於康文署管理的坪石遊樂場（坪石公園），不少人認為辦事處人員安排封上洞口舉動等同傷害動物，「咁做同殺貓有咩分別」，又質疑當局企圖避責，「假山一直存在，諗唔到咩原因要封」、「問做過乜第一句就否認先，然後搵到證據先死死地氣認有做」，認為必須有人承擔責任。



康樂及文化事務署（康文署）回覆《香港01》表示，為確保場地安全及清潔衞生，康文署職員定期巡視轄下康樂場地設施的情況，若發現設施損毁會適時跟進維修。就坪石遊樂場，康文署場地職員於日常巡查時留意到有流浪貓隻在場內及周邊一帶活動，沒有干擾貓隻；另外，場地職員早前發現場内假石山近地面位置有裂縫，隨後聯絡建築署安排維修，而有關維修工作由建築署的外判承辦商進行，康文署已聯絡建築署，正詳細了解工程細節。



九龍東區某公園安排「維修」，以石屎封實公園內假山洞口，導致有流浪貓險被活埋惹民憤。（「threads＠st_ive_cats」圖片）

公園假山洞為流浪貓居所 義工定期協助絕育

有關注流浪貓的慈善團體義工在threads帳號發帖，指九龍東區某公園內有座假山，有群溫馴的流浪貓一直住在洞穴內，形容牠們「唔嘈、唔搞事，就係靜靜咁喺個山窿入面避雨、餵奶、瞓覺」，而義工們亦不時為牠們進行「CCCP（誘捕、絕育、回置）」計劃，成年貓進行絕育手術後會放回洞穴，並協助幼貓尋找領養者。

假山洞口被石屎封閉 街坊合力鑿開救貓

有街坊於15日（本周四）途經公園，發現貓貓們唯一出入假山的通道「一夜之間被人用石屎封死咗，成個洞口封到密不透風」。由於眾人肯定洞內仍有貓貓，於是合力撬開和鑿開石屎，最終成功鑿出缺口，所幸全部貓隻仍存活。

可以想像，如果遲半日發現，入面會係點 義工

街坊合力撬開和鑿開石屎，最終鑿出缺口，所幸全部貓隻仍存活。（「threads＠st_ive_cats」圖片）

街坊合力撬開和鑿開石屎，最終鑿出缺口，所幸全部貓隻仍存活。（「threads＠st_ive_cats」圖片）

公園辦事處初時拒認責 看CCTV終承認進行「維修」

街坊們怒火中燒，即時尋找康文署辦事處理論，但他們指辦事處人員第一句竟回覆「唔係我哋落order（下命令）封嘅」，直至街坊報警，在警方陪同下查閱公園閉路電視，辦事處人員才「改口」承認有同事安排工程人員於當天早上10時進行「維修」並封上洞口。惟康文署指，處理該事件的職員在事發當天和翌日剛好放假，所以無法聯絡對方。

事件被列作「誤會」處理

及後康文署人員聯同消防人員到場，證實洞內有貓貓，但因為牠們未有受傷，所以「佢哋做唔到嘢」。而香港愛護動物協會亦有職員到場嘗試捕捉，但貓貓似乎受驚過度四處躲藏，故未能成功救出。警方將事件暫列「誤會」處理，樓主指皆因「證明唔到佢哋（康文署）係明知有貓都蓄意去封」。

街坊和康文署人員交涉時，對方直到看到CCTV才承認有職員安排維修。（「threads＠st_ive_cats」圖片）

警方暫列事件為「誤會」，皆因「證明唔到佢哋係明知有貓都蓄意去封」。（「threads＠st_ive_cats」圖片）

警方暫列「誤會」事件處理，皆因「證明唔到佢哋係明知有貓都蓄意去封」。（「threads＠st_ive_cats」圖片）

義工提3大疑點 質疑封假山洞口做法

公園辦事處現時圍封山洞，承諾暫時不會進行任何修補工作，樓主則感嘆「一個誤會，差啲就幾條貓命被活埋喺石屎入面」，又提出3點質疑，認為假山洞一直存在，到底要進行什麼維修。他認為康文署理應知道洞內有貓貓，「刻意密封洞口是否蓄意謀殺？」，而涉事職員安排維修後便放假，「究竟係真放假定有心包庇？」。

貓貓居所被毀 義工呼籲暫托及領養

樓主透露5隻貓貓目前安全，但原定放回洞穴的貓隻，現時無法繼續留在公園生活，而義工們目前接走其中2隻雌性幼貓，牠們性格溫馴且已絕育，呼籲熱心市民可以考慮「暫托」或「領養」，以減輕貓舍負擔，亦正為仍留在公園的流浪貓思考對策。

（threads＠st_ive_cats）