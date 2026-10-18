長者夫婦獲派古雋邨　猶豫應否接受編配　網民列交通醫療配套勸棄

古雋邨位於新界古洞北新發展區第19區，是北部都會區首批大型公共屋邨之一。有公屋申請人近日在網上群組詢問他人意見，指夫婦兩人年過60歲，收到房屋署派信獲派至古雋邨，猶豫應否接受編配。



有網民認為單是「新樓」已經夠吸引，「新屋一定要」、「北部都會區重點開發，到時咩都有得搭」；但有留言考慮到樓主年齡不小，除了周邊配套設施外，醫療需求應為重要考量，「過60歲不建議去，離診所或醫院遠」。



古雋邨位於新界古洞北新發展區第19區，是北部都會區首批大型公共屋邨之一。（北部都會區專頁）

公屋一般申請者最新「綜合輪候時間」為4.8年

根據房屋局網頁，截至2026年6月底，過去12個月獲安排入住傳統出租公屋，或「簡約公屋」的一般申請者的「公屋綜合輪候時間」為4.8年，雖然較上一季輕微上升0.1年，但仍低於2018年至2025年間的紀錄，繼續維持在5年以下。

截至2026年6月底，過去12個月獲安排入住傳統出租公屋，或「簡約公屋」的一般申請者的「公屋綜合輪候時間」為4.8年。（示意圖／資料圖片）

年過60歲長者夫婦獲派古雋邨 網上求意見：應接受編配？

事主在facebook群組「公屋討論區」發帖，透露他們兩夫婦現居屯門，表示「等咗好多年」，日前終於收到房屋署派來信件，獲派古洞北的古雋邨，而樓宇仍在興建尚未建成。樓主補充指，夫婦二人均年過60歲，「聽聞附近有港鐵站」，猶豫應否接受編配。

1對年過60歲的長者夫婦獲派古雋邨，猶豫應否接受編配。（Facebook群組「古雋邨之友」圖片）

新屋邨兼未來重點發展區 網民：梗係要

網民意見主要分成兩派，有人建議樓主「要咗先」：

「新屋一定要」



「新屋邨又有地鐵站，贏咗好多人好多條街，只係地方確實偏遠，如果係我我會接受，因為我本身就唔鍾意市區」



「兩公婆冇小朋友返學，住邊都得啦」



「有得住唔使捱貴租就好好了」



「如果年輕夫婦不能要，退休就OK」。



北部都會區重點開發，到時咩都有得搭，搵工返工又可以喺附近 網民意見

有網民認為是「新屋邨」，加上是未來重點發展區，建議樓主「要咗先」。（示意圖／資料圖片）

該區發展尚未完善！ 應仔細考慮周邊配套

不過有留言指出該區目前仍在發展階段，短期內入住或會成為「開荒牛」，建議樓主應親身前往了解衣食住行多方面，仔細思量屋邨周邊配套再下定論，「嗰度暫時嚟計，真係差到一個點」、「要衡量交通、買餸、生活設施配套，最重要係醫療需要」、「因為我跟車經常送過貨入地盤，有點了解，如果要返工，可能要考慮一下，交通未咁快完善」、「古洞站2027年開」。

年過60歲不建議去，離診所或醫院遠 網民提醒

港鐵古洞站何時開始投入服務？

古洞站座落於東鐵綫落馬洲站與上水站之間，而車站預計將於2027年完工並投入服務，未來亦會升級為轉車站，可於站內轉乘擬建北環綫，搭乘至錦上路方向，為該區居民構建更完善的新界西北鐵路網。

圖中螢光粉紅色為北環綫，而古洞站座落於東鐵綫落馬洲站與上水站之間。（港鐵網站圖片）

古洞站即將完成地面樓層板，再建造樓梯及出入口等。（港鐵提供）

古洞區居民目前可搭乘的交通工具？

專線小巴508號線已於2025年4月27日投入服務，由古洞北福利服務綜合大樓往返港鐵上水站，方便居民轉乘港鐵；而巴士方面，九巴77號線亦已投入服務，首階段將往返鳳凰嶺邨及上水（太平），途經聯和墟、粉嶺站轉車站及北區醫院一帶，預計最快於今年第四季延長至古洞北。

粉嶺北新發展區的首個公屋項目鳳凰嶺邨即將入伙，九巴首條北部都會區路線77將於8月17日起投入服務，連接鳳凰嶺邨與粉嶺上水一帶。（九巴提供）

古雋邨提供9304伙公屋 2026年起分期落成入伙

古雋邨是香港房屋委員會轄下租住公屋，位於北區古洞北新發展區19區，是區內首個公營房屋項目。該屋邨於2022年動工，合共興建12座住宅大樓及社福暨停車場大樓，提供9,304個單位，估計可容納2.3萬名居民，由2026年起分期落成。

「古雋邨」名字來自北都屋邨命名比賽

「古雋邨」名稱出自2024年北都屋邨命名比賽，2025年獲房委會採納：「古」指古洞，「雋」寓意傑出，寄望地區蓬勃、居民安居樂業；樓宇均以「雋」字配祝福語命名。邨內設幼稚園等設施，毗鄰興建中的古洞站。

（Facebook＠公屋討論區）