中秋節首派古雋邨公屋！女生等8年半感恩：最好禮物　網民齊恭喜

中秋節最開心的事，莫過於在自己的安樂窩歡度佳節。本港有女生在Facebook群組「公屋討論區」表示，自己申請公屋大約8年半，今年9月25日正值中秋節收到正式通知信，直言「第一派非常滿意」、「中秋節最好嘅禮物」。



樓主今年9月25日正值中秋節收到正式通知信，獲獲派古洞北古雋邨雋樂樓1人小型單位，「第一派非常滿意」 、「中秋節最好嘅禮物」。（Facebook群組「公屋討論區」圖片）

樓主同時上載通知信，可見她獲派古洞北古雋邨雋樂樓1人小型單位，月租連差餉合共1,091元，租金相對便宜，帖文引來許多網民討論，紛紛恭喜樓主成功「上樓」：

「恭喜你有個安樂窩」



「恭喜，可以喺新屋過年」



「恭喜恭喜，中秋節大禮」



「羨慕，我都想派到呢度，我仲未一派」



房署開始派出古雋邨公屋單位。（Facebook群組「古雋邨之友」圖片）

但亦有網民認為古雋邨距離市區太遠：

「山旮旯」



「開荒牛，周邊仲係地盤，交通配套仲係不便」



古雋邨早前仍在興建中的圖片。（北部都會區專頁）

雖然目前古雋邨交通略有不便，但亦有網民指未來將有港鐵古洞站開通，屆時配套會更完善：

「忍一忍，之後港鐵開站」



「樓下之後有古洞站」



古雋邨提供9304伙公屋 名字來自北都屋邨命名比賽

古雋邨是香港房屋委員會轄下租住公屋，位於北區古洞北新發展區19區，是區內首個公營房屋項目。該屋邨於2022年動工，合共興建12座住宅樓及社福暨停車場大樓，提供9,304個單位，估計可容納2.3萬名居民，由2026年起分期落成。



「古雋邨」名稱出自2024年北都屋邨命名比賽，2025年獲房委會採納：「古」指古洞，「雋」寓意傑出，寄望地區蓬勃、居民安居樂業；樓宇均以「雋」字配祝福語命名。邨內設幼稚園等設施，毗鄰興建中的古洞站。



（Facebook群組「公屋討論區」）