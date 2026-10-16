申公屋3年進詳細資格審查　港媽：控制入息趕得切？　網民：太遲

輪候公屋入息和資產須符合資格，否則隨時被取消申請或重排，白白浪費先前輪候時間。有輪候公屋近3年的港媽近日收到房委會通知，公屋申請已進入詳細資格審查階段，港媽擔憂「見主任」時入息超額，於是在網上發文詢問網民：「而家先控制入息趕得切嗎？」



多名熟悉申請流程的網民指出，樓主已趕不及控制入息，「1個月內收信審查！太遲了」、「其實1年前就要準備，我都是這樣」、「由你申請開始已經要控制，因為隨時會抽查」。有網民表示，「而家唯有見完等收唔合格信後，半年後申請恢復再見過」。



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有輪候公屋近3年的港媽近日收到房委會通知，公屋申請已進入詳細資格審查階段，港媽擔憂「見主任」時入息超額，於是在網上發文詢問網民：「而家先控制入息趕得切嗎？」（facebook群組「公屋討論區」圖片）

該港媽於facebook群組「公屋討論區」發文展示收到的「進入詳細資格審查階段」通知，顯示她以4人家庭人數申請公屋，選擇區域為「擴展市區」（包括東涌、沙田、馬鞍山、將軍澳、荃灣、葵涌及青衣），申請日期為2023年11月，即目前已輪候近3年。

申公屋3年收通知進詳細資格審查階段

樓主詢問網民：「上星期睇都未變，啱啱咁樣大概仲有幾耐，而家先控制入息趕得切嗎？求指點。」她透露家庭每月入息超出2,000至3,000元。

有網民指出，「萬一審查唔合格都唔擔心，過咗半年後可以恢復，然後都無影響到派屋時間」。（資料圖片）

網民：審查唔合格過咗半年後可以恢復

多名網民提醒由申請公屋起就要時刻控制入息及資產，避免隨時抽查不符合資格，有網民指出，「萬一審查唔合格都唔擔心，過咗半年後可以恢復，然後都無影響到派屋時間」、「我見啲人話確認恢復申請後，大概兩個月就再見主任，記得要執靚仔半年資產同入息先好申請恢復」。

有網民說，「我見啲人話確認恢復申請後，大概兩個月就再見主任，記得要執靚仔半年資產同入息先好申請恢復」。（資料圖片）

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公屋一般申請者平均輪候時間是多少？

根據房屋局網頁，截至2026年6月底，過去12個月獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」的一般申請者的「公屋綜合輪候時間」為4.8年。

根據房屋局網頁，截至2026年6月底，過去12個月獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」的一般申請者的「公屋綜合輪候時間」為4.8年。（資料圖片）

公屋入息及資產限額是多少？

2026年4月1日起，不同家庭人數公屋申請者入息及資產限額均調高，其中入息限額平均上升2.8%，資產限額則上調1.4%。

2026年4月1日起，不同家庭人數公屋申請者入息及資產限額均調高，其中入息限額平均上升2.8%，資產限額則上調1.4%。（資料圖片）

公屋輪候何時進行詳細資格審查？

房委會網頁詳細列出公屋申請書現正進行詳細資格審查及已接受配房的大約最高編號，供輪候者查看及預估進入下一階段的時間。

而在申請到達詳細資格審查階段時，房委會會預先1星期前通知申請者具體的面晤時間。

根據房委會「公屋申請須知」，已獲登記的申請，若因家庭入息或資產淨值超出限額而被取消，日後如因家庭狀況有所改變而再次符合要求，房屋署可考慮恢復其申請。（資料圖片）

6個月至2年內可提出恢復申請公屋

根據房委會「公屋申請須知」，已獲登記的申請，若因家庭入息或資產淨值超出限額而被取消，日後如因家庭狀況有所改變而再次符合要求，房屋署可考慮恢復其申請。然而，凡要求恢復申請的人士，必須在其申請首次被取消日期起計6個月後至2年內提出，否則不予考慮。其恢復申請的要求，如在審核後仍然超額，則必須在該次被拒絕恢復申請日期起計6個月後至該申請首次被取消的兩年內，才可再次提出要求。

（facebook群組「公屋討論區」）