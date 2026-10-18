獨自湊B搭的士！司機稱趕時間「嬰兒孭帶扔路邊」港媽委屈斥無禮

獨自照顧小朋友已經焦頭爛額，還要被人惡意對待，實在令人氣憤！有港媽在網上的士群組發文，透露日前獨自帶小孩搭乘的士，由於單憑她一人之力，無法將嬰兒車塞進後座，於是請求司機幫忙，對方當時態度已顯得不情願，下車時又疑似嫌她「手腳慢」，竟然將隨身行李及BB孭帶直接「抌咗落地下」。



事件引來網民批評該的士司機行為，「可以唔幫，但冇可能掉客人嘢落地」，有的士同業則批評對方是「老鼠屎」，支持樓主投訴。另有不少媽媽給予樓主獨自帶小孩外出的建議，認為「自己（湊B）出街真係要計好步驟，落車前要孭好bb、大上肩袋，落車後轉身取bb車」，而嬰兒車及孭帶最好二選其一，以免手忙腳亂。



有港媽獨自帶小孩搭的士，稱遇到無禮司機，下車時將嬰兒孭帶和隨身行李棄在地上。（《降魔的》劇照）

港媽獨自湊B坐的士 請求司機幫忙被「發晦氣」

該港媽在facebook群組發帖，透露日前獨自帶同1歲4個月的小孩搭乘的士，她當時一邊抱著小孩，一邊單手摺好嬰兒車，原打算放在車尾箱，但司機要求她放在後座。由於她單手無法將嬰兒車塞進車廂後座，故請求司機幫忙，詎料對方「發晦氣」，又抱怨「落車好麻煩」。

司機稱「趕時間」 將嬰兒孭帶扔在路邊

樓主自知司機沒有責任幫忙將物品拿上車，但批評對方先是不情願地將物品「一嘢掉上車」，到達目的地時，她打算先安置小孩在嬰兒車，再轉身拿取隨身行李，但其時司機聲稱「趕時間」，瞬間將其物品連同嬰兒孭帶「抌咗落地下」，然後開車離去。相中可見，當時小孩坐在嬰兒車，而紅色疑似「媽媽袋」以及孭帶則被掉落在馬路邊。

小孩坐在嬰兒車內，紅色疑似「媽媽袋」及嬰兒孭帶則被掉在馬路邊。（facebook群組圖片）

港媽委屈拒再搭的士 已記下車牌揚言會投訴

港媽自問當時一直非常禮貌客氣，下車時「已經好快手㗎啦」、「開BB車放BB上車，其實都係幾十秒嘅事」，又表示若然可以「我都會想拎晒啲嘢」。她事後不滿指，「其實地下好污糟，我嗰啲全部都係BB嘢」，直言是首次遇到如此無禮的司機，委屈不已並稱「我唔會再選擇搭的士」，但幸好她當時有拍下車牌，透露將會投訴。

網民斥司機缺同理心 的士同業支持投訴

網民批評的士司機缺乏同理心，有的士同業則批評司機是「老鼠屎」，支持樓主投訴，「任何行業都有敗類」、「要影車牌 、杜絕行業之恥」。

「媽媽帶住bb出街又要拎bb車，仲有一袋bb嘢，正常人見到都會幫手啦」



「明白的士司機趕時間搵食，不過乘客抱住BB又拎住咁多嘢先選擇搭的士啫，想快咪幫幫手，而唔係掉晒乘客啲嘢落地下了事」



「可以唔幫，但冇可能掉客人嘢落地」



媽媽網民熱心拋「單丁湊B貼士」

許多媽媽亦給予樓主獨自帶小孩外出的提議，「公道啲講，我見你都有孭帶，上車前應該已經孭住阿B，所以絕對可以雙手拎BB車擺上車」、「下次孭帶掛返喺條腰到，起碼落車隻手拎少樣嘢」、「BB車&孭帶2揀1，我自己帶出街通常call Uber，skip咗畀錢環節」。

自己出街真係要計好步驟。我試過一個人帶bb搭taxi，bb孭喺身，落車前要孭好bb、大上肩袋，落車後轉身取bb車，bb車要揀單手可開合款 媽媽提議

背後有內情？ 網民對樓主說法存疑

惟有人質疑樓主說法，猜測背後是否有內情，「真係咁緊張BB嘢，正常人會即刻執起而唔係影相，想公審都影的士佬本人或架車啦」、「我諗係你落車嗰陣仲施施然開BB車，慢慢整先咁做」。

的士記分制於2024年9月22日起生效，涵蓋法例中與的士司機相關、較嚴重的11項罪行。根據法例，的士司機如無合理辯解，不得故意拒絕或忽略接受租用，亦不得拒絕或忽略駕駛的士至租用人所指示的地方（俗稱拒載）。拒載者在記分制下會被記最高的10分。

的士記分制於2024年9月22日起生效。

的士記分制於2024年9月22日起生效。

運輸及物流局局長陳美寶指，運輸署每年均會調查整體的士服務水平，了解乘客需求及的士業經營情況。根據今年初的調查，近年服務整體供應均大致保持穩定。當局會繼續密切監察情況，並與業界保持溝通，確保的士服務穩定有序、行業健康發展。

（facebook＠DC9的士違規照片及短片！每日惡行！投訴專區）