的士尖沙咀落客　司機粗暴摔輪椅影片惹議　疑司機女兒發文澄清

面對使用輪椅或行動不便的乘客，難道不能給予多些同理心嗎？有司機在網上駕駛群組分享「車Cam（行車紀錄）片」，直擊有的士接載輪椅客到目的地時，的士司機走到車尾箱幫忙拿出輪椅，但他粗暴、大力地將輪椅扔到行人路上，導致輪椅翻倒，然後返回駕駛位。樓主看不過眼遂公開片段，引來網民狠斥的士司機，「等天收」、「呢啲X樣真係他朝君體也相同」、「唔想搬咪搬，掉人輪椅=破壞私人財物，應該唔好畀佢走，檢查有無壞」。



疑涉事的士司機女兒，在影片廣傳後在threads發文澄清，解釋父親「本身條脊椎已經傷過」，認為司機本來沒有義務幫乘客搬輪椅，但當天他是「好心想幫人」，詎料從車尾箱拿出輪椅時不慎「跣（手）整親」才會出現片中畫面。她坦言，「如果我係唔知情嘅人，淨係睇段片都會覺得佢好似掉架輪椅落地，因為個動作真係有啲求其」，但解釋父親事發後有即時揮手，動作「其實係想講對唔住」，不過之後走得瀟灑故導致誤會。



惟網民對以上說法存疑，「愈描愈黑」、「跣手嘅話，部輪椅係會直跌，而唔係咁樣飛出去」、「部輪椅碌咗一圈，都唔行過去望吓有冇壞，就急急腳想走佬，難兜咗啲」、「我家人係輪椅使用者。如果司機唔想搬輪椅，通常解完橡筋就行開」。



有的士司機在尖沙咀下客時，被後方車輛「車Cam」直擊他粗暴扔輪椅。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士尖沙咀落客 司機幫打開車尾箱拿輪椅

該司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳長約1分22秒片段，當時片主一直尾隨前方的士，至片段約47秒，顯示的士停泊在尖沙咀漢口道的路邊下客，車上1名外傭率先從後座下車，並走到車尾箱打算拿出輪椅。的士司機之後上前幫忙打開車尾箱，而坐在前座的男乘客則下車繞至後座右邊車門，準備攙扶同行長者下車。

的士停在尖沙咀漢口道的路邊下客。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

外傭率先下車，走到車尾箱打算拿出輪椅。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

外傭率先下車，走到車尾箱打算拿出輪椅。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機幫忙打開車尾箱。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機粗暴扔輪椅後步回駕駛位

但從後續畫面可見，的士司機粗暴且大力地將輪椅扔到行人路上，旁邊外傭未能及時扶起，導致輪椅翻倒在地，當時男乘客亦不禁回望，但的士司機見狀未有幫忙扶起輪椅，直接步回駕駛位，任由男乘客和外傭兩人扶着滿頭白髮的長者下車，而在後方目睹整個過程的樓主看不過眼，於是質疑「我又冇呠你，你咪慢慢囉，做乜要掉人啲嘢呢」。

的士司機粗暴且將輪椅扔到行人路上。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機粗暴地將輪椅扔到行人路上。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機粗暴地將輪椅扔到行人路上。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

外傭未能及時扶起，導致輪椅翻倒在地。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

外傭未能及時扶起，導致輪椅翻倒在地。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機未有幫忙扶起輪椅，直接步回駕駛位。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機未有幫忙扶起輪椅，直接步回駕駛位。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

只得男乘客和外傭兩人扶着滿頭白髮的長者下車。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民批司機行為離譜：他朝君體也相同

片段一出瞬間惹來網民怒轟，批評的士司機無禮行為，「超仆X」、「真係睇到都滾，呢啲X樣真係他朝君體也相同」、「掉輪椅真係CXS！我係個客就即時開X佢老X波」、「等天收」、「呢啲仆X最尾嗰幾年唔知點過！」、「點解成日俾人叫的士X呢？就係多得業界有呢啲老鼠屎喺度消費埋其他行家」。

輪椅不屬收取附加車費行李 網民：唔想搬不要搬

有留言估計，因輪椅不被視為可收取附加車費的行李，「一睇知佢唔想載，因為輪椅係可以免附加行李費嘅，咁佢咪出氣囉」，更加引來網民批評司機，「的士司機無責任幫乘客拎行李」、「唔想搬咪搬，掉人輪椅=破壞私人財物，應該唔好畀佢走，檢查有無壞」、「可以投訴，破壞私人財產」、「專登、蓄意掉落地嘅，真賤格！」。

的士下客位置旁設有交通標誌牌，列明於上午7時至下午12時均為「不准停車」路段，違例者可被罰款675元。（Google地圖截圖）

落客區為「不准停車」路段 可被罰款675元

另有人留意到，的士下客位置旁邊設有交通標誌牌，說明該處於上午7時至下午12時均為「不准停車」路段，而「車Cam」顯示當時為上午9時43分，即屬於不准停車的時間內；根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第59條「沒有遵從交通標誌」，違例者可被罰款675元。

相關文章：危險！的士司機「邊揸車邊睇片」 乘客拍片公審：唔怪得咁多意外

駕駛時切勿使用任何電子設備！有乘客在社交平台公審，搭乘的士遇到司機在駕駛期間，竟然使用手機播放影片，因而感嘆「唔怪得的士咁X多意外」。網民紛紛批評的士司機罔顧乘客以及其他道路使用者安全，「揸車嘅時候一定要專心，點可以睇片咁危險」、「最慘唔好彩仲累埋乘客」，建議樓主舉報對方，「夠晒料做佢啦」、「呢啲馬路炸彈見一個舉報一個」。



有的士司機駕駛時使用手機播放影片，被乘客拍片公審到網上。（「threads＠ncch_pix」影片截圖）

載客的士司機「邊揸車邊睇片」 乘客：唔怪得咁多意外

「好心就專心啲揸車啦」，有乘客在threads帳號「ncch_pix」上傳影片，指搭乘的士時遇到司機一邊駕駛一邊觀看影片。片中可見，當時的士正在馬路上行駛，滿頭白頭髮的司機在軚盤右上方放置1部電話，正在播放影片。雖然目測司機未有分心望向手機，但駕駛時使用電子設備瀏覽影片，必然會影響駕駛安全，坐在後座的樓主於是拍下影片，慨嘆「唔怪得的士咁X多意外」。

的士行駛期間，司機在軚盤右上方放置1部電話，正在播放影片。（「threads＠ncch_pix」影片截圖）

的士行駛期間，司機在軚盤右上方放置1部電話，正在播放影片。（「threads＠ncch_pix」影片截圖）

網民斥危險：最慘唔好彩仲累埋乘客

許多網民譴責的士司機行為極度危險，「理解唔到點解揸緊車要睇片」、「無論後生或者老人家，揸車嘅時候一定要專心，點可以睇片咁危險」、「呢啲司機真係唔見棺材唔流眼淚，最慘唔好彩仲累埋乘客」，又質疑樓主為何未有當場指正，「為自己安全，可以叫司機唔好睇住」、「你都幾勇喎！搵命同佢玩。下次叫佢收機否則落車！俾佢慢慢自己睇！」。

網民建議舉報：夠晒料做佢啦

另有留言建議樓主舉報該司機，「個司機年紀望落都唔細，乘客坐的士真係搵命博 ！」、「夠晒料做佢啦」、「呢啲馬路炸彈見一個舉報一個」、「拎條片報警啦cXs」、「就係呢啲的士X害人害物」。

（facebook「車cam L（香港群組）」）