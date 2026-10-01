的士司機邊揸邊睇片行錯路！反問乘客「點行」　港男斥：搞到遲到

駕駛者在行車期間，切勿使用任何作娛樂用途的電子設備！有港男在社交平台公審的士司機，指對方一邊開車一邊用手機觀看影片，因此行錯路導致他遲到，網民批評司機行為離譜，憂發生意外會累己累人，「呢啲真係要舉報」、「唔撞車都執到啦」、「唔係睇導航，其實一律要告危駕」。



有的士司機一邊駕駛一邊觀看影片導致行錯路，反要乘客指路，網民斥離譜籲舉報。（「threads＠dzflwjoe」影片截圖）

的士司機「邊揸車邊睇片」 行錯路反問乘客：點行

該港男在threads帳號上傳影片公審，表示搭乘的士時直擊司機「一路揸車一路睇戲」，對方之後在燈口處轉錯方向前往西貢，事後更反問他「點行」。樓主不滿表示「搭車就係為咗唔想遲到」，結果仍然未能避免遲到。

有港男拍片公審的士司機駕駛期間看影片，行錯路導致他遲到。（「threads＠dzflwjoe」影片截圖）

軚盤右上方擺電話 行車途中播放影片

片中可見，樓主當時坐在的士後排座位，而駕駛中的士司機則在軚盤右上方放置1部電話，正在播放影片，目測他未有分心望向手機，但行車途中使用電子設備瀏覽影片，除了涉嫌違法外，必然會影響駕駛安全。

的士行車途中，司機在軚盤右上方放置電話並播放影片。（「threads＠dzflwjoe」影片截圖）

目測司機未有分心望向手機，但行車途中使用電子設備瀏覽影片必然會影響駕駛安全。（「threads＠dzflwjoe」影片截圖）

的士司機捱轟罔顧乘客安全 網民籲舉報

許多網民批評的士司機行為危險，「唔係睇導航，其實一律要告危駕」、「呢啲真係要舉報」、「唔撞車都執到啦」、「呢條友非常唔專業，port到佢停牌」、「1823啦」，又揶揄「識用手機睇片，唔識用地圖app」、「答佢：『我淨係識去最近嘅差館，要帶路？』」。

本來淨係遲到，宜家遲到不但止，個銀包仲要痛 網民意見

不專注駕駛可被罰款5,000元 以及監禁6個月

根據香港法例第374章《道路交通條例》第38條「不小心駕駛」，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，即屬不小心駕駛，可罰款5,000元及監禁6個月。

另外根據道路交通（車輛構造及保養）規例374A章第37條，除關於汽車現況資料或導航功能的視象顯示器外，任何人不得在駕駛座前面或司機可看到的地方，安裝任何視象顯示器，任何人若安裝或使用違法的電視屏幕，最高可被罰款1萬元及監禁6個月。

（threads＠dzflwjoe）