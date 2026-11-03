印網紅公開地址求甜點　卻遭「貨到付款」惡搞轟炸　嚇到連夜離家

本想收到1盒過節甜點，送上門的卻是大型家電及昂貴產品！印度1名網紅日前在社交平台公開住址及聯絡資料，希望粉絲在排燈節（Diwali）送他1盒甜點，未料竟引發全城惡作劇狂潮。大批網民瘋狂利用其個人資料網購雪櫃、電視、手機及外賣，且全數指定「貨到付款（Cash on Delivery）」。源源不絕的大型商品與外賣接連送抵。他崩潰拍片哀求網民停手無果，最終被迫收拾行裝連夜離家暫避。



印度1名網紅公開住址向粉絲索取排燈節甜點後，未料遭大批惡作劇網民瘋狂下單，源源不絕的大型商品與外賣接連送抵。（Instagram@veeramani_121）

公開地址求禮物 送貨員接連上門

事主韋拉馬尼（Veeramani）住在印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）馬杜賴（Madurai），以幽默短片及帶地方特色的說話風格吸引不少粉絲。據《印度時報》報道，他此前曾向粉絲求助，希望籌錢到喀拉拉邦旅行，結果獲捐6,000盧比（約500港元）前往喀拉拉邦旅行。

事主韋拉馬尼（Veeramani）以幽默短片及帶地方特色的說話風格吸引不少粉絲。（Instagram@veeramani_121）

排燈節將至，韋拉馬尼再次在社交平台發帖，表示希望有人送來甜點，並公開聯絡資料及住址。不料此舉引發全城惡作劇狂潮，大批網民利用其個人資料瘋狂網購，要求送貨員將他從未訂購的昂貴貨品送上門，且全數選用「貨到付款（Cash on Delivery）」。

大批網民利用其個人資料瘋狂網購，要求送貨員將他從未訂購的昂貴貨品送上門，且全數選用「貨到付款（Cash on Delivery）」。（Instagram@veeramani_121）

自稱半小時接15張單 電視索價16.9萬盧比

送抵的商品包括大型家電及智能手機，其中1張電視訂單據報標價16.9萬盧比（約1.4萬港元）。韋拉馬尼表示，自己既沒有訂購，也沒有錢支付，更無法提供完成交收所需的一次性驗證碼。

送抵的商品包括大型家電及智能手機，其中1張電視訂單據報標價16.9萬盧比。（Instagram@veeramani_121）

送抵的商品包括大型家電及智能手機，其中1張電視訂單據報標價16.9萬盧比。（Instagram@veeramani_121）

據韋拉馬尼發佈的影片內容指出，短短半小時便有15名送貨員接連登門，不少人更是長途跋涉趕來送貨，自己卻根本無力付款。他也不滿送貨員被無端捲入，反覆奔波。不過相關訂單量僅為其個人陳述，涉事網購平台暫未公布官方數據。

短短半小時便有15名送貨員接連登門，不少人更是長途跋涉趕來送貨，自己卻根本無力付款。（Instagram@veeramani_121）

崩潰拍片下跪求饒 連外賣也送來

韋拉馬尼在影片中懇求：

我向你們跪求了，請停止下單。 韋拉馬尼

他又表示：「電話關掉有問題，開着也有問題。」鄰居向《印度時報》透露，除了網購平台的送貨員，當地主流外賣平台Swiggy及Zomato的送餐員亦日以繼夜登門按鈴。網上其後還出現聲稱替他訂購挖泥機及軍用坦克的訂單截圖，但報道指相關內容純屬網民二次惡搞的虛構截圖，並非真實交易。

記者到訪大門深鎖 鄰居稱已離開

連番拍片哀求仍無法遏止整蠱風潮。據印度報業托拉斯（PTI）報道，記者及其他網絡創作者到其住所視察，發現大門早已深鎖。鄰居稱，事主因不堪送貨員晝夜不停敲門騷擾，早前已匆忙收拾行李離家逃避。

事主因不堪送貨員晝夜不停敲門騷擾，早前已匆忙收拾行李離家逃避。（Instagram@veeramani_121）

PTI隨後引述韋拉馬尼發布的最新短片，他聲稱自己目前正在外地旅行，其他人已無法追蹤其具體行蹤。報道未有透露其現時落腳點，亦未知他何時才能重返家園。