網紅被控偽單身騙千萬打賞　母怒揭已婚金主脅迫「不陪睡就坐牢」

大陸一名擁有近200萬粉絲的抖音女主播魏瑩，涉嫌以「單身未婚」人設與已婚男粉絲建立曖昧關係，誘使對方大量刷虛擬禮物，累計金額約2500萬元人民幣。



2025年10月，海南檢察機關以詐騙罪對她提起公訴。不過，魏瑩家屬強烈喊冤，強調她從未主動虛構婚姻狀況，粉絲打賞也是自願行為。

抖音女主播魏瑩涉嫌以「單身未婚」人設誘男粉絲打賞。（微博@齊魯晚報）

女主播遭控「戀愛詐2500萬人民幣」

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據《津雲新聞》報導，魏瑩自2019年4月開始從事娛樂直播，很快累積近200萬粉絲。家屬表示，魏瑩當時其實已婚並育有子女，但夫妻感情不睦，直到2020年底才離婚。由於孩子年幼，加上考量個人隱私，她沒有在直播間公開婚姻狀況。

案件關鍵人物之一，是海南海口男子邢某彬。2019年10月起，邢男開始觀看魏瑩直播，並頻繁送出高額虛擬禮物。魏瑩平時會透過私訊向高額打賞粉絲致謝，雙方因此交換微信並開始聊天。

魏瑩母親邵女士表示，邢某彬自己也是已婚男子，在看直播、送禮物後主動追求女兒，但魏瑩一直告訴對方「沒有可能」，並勸他不要再大量刷禮物。

2020年10月，魏瑩已婚生子的身份遭網友曝光，邢某彬也曾直接向她求證。家屬稱，魏瑩當時已如實告知婚姻及生育狀況，但邢某彬知道真相後，仍持續進行打賞。

母曝內幕：她拒絕已婚男追求

然而，到了2020年底，魏瑩嘗試轉型電商直播不順，準備重新回到娛樂直播後，邢某彬的態度卻出現變化。家屬指控，邢男不希望魏瑩繼續當主播，甚至以「詐騙」相威脅，希望她答應與自己交往。邢男被拒後與另外兩名已婚男粉絲鄭某人、丁某升一同向警方舉報魏瑩涉嫌詐騙，邵女士說：

他要我女兒選，是陪他睡還是坐牢，但他是已婚，我女兒不願意插足別人感情。

案件歷經多次司法程序。2022年9月，文昌市公安局對魏瑩立案偵查；2023年3月16日，她遭刑事拘留。之後案件曾經歷取保候審，以及因證據不足而不予批准逮捕等程序，直到2025年10月再次遭逮捕並被檢察機關提起公訴。

魏瑩家屬則認為，案件偵辦過程與邢某彬和魏瑩之間的情感糾葛存在高度關聯，並強調魏瑩從未答應與對方交往。邵女士表示，女兒不願介入已婚男子的婚姻，也否認透過感情關係騙取對方財物。

目前魏瑩遭控詐騙2500萬元人民幣的案件仍引發關注，最終是否構成刑事詐騙，以及涉案打賞金額、主播實際所得與雙方互動關係究竟如何認定，仍有待司法程序進一步釐清。

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