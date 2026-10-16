網紅曼谷直播拒關鏡頭「只拍自己」仍遭暴打　泰媒揭拍攝隱私紅線

旅遊時到底能不能隨街拍攝？一名韓國網紅在泰國曼谷旅遊時，與當地嘟嘟車司機發生爭執，起因是司機禁止他進行拍攝，儘管他強調只有拍攝自己的臉，但還是被對方揮拳攻擊，畫面流傳網絡引起熱議。



根據《vnexpress》報道，這名在直播平台Kick上名為TAEMIN1998的網紅表示，自己拍攝的是自己的臉，而不是該名司機，但對方還是多次要求他停止拍攝並立即離開。隨後雙方爭執升級，影片顯示有人揮拳擊中他的臉部，攝影畫面也隨之劇烈晃動，他疑似再次遭受攻擊。

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根據泰國媒體報道，TAEMIN1998事後表示自己被攻擊了好幾次。目前暫無泰國警方就此事發表聲明，涉事司機與另一名男子的身份也尚未公開。據悉，TAEMIN1998的影片內容主要環繞在旅遊方面，與當地人們進行互動，在Kick上有約24,800名粉絲。

根據他分享的影片顯示，從今年9月底開始他就開始在泰國進行直播，並於10月8日前往普吉島。在他被揍的影片流傳網絡後，引發各界熱議，有網友認為他就是典型的「擾民型網紅」，也就是到處刻意與人惹是生非和挑釁博紅的人。

但也有人不贊同，認為他只是可能不太會察言觀色，缺乏社會經驗而已：

「當司機明確反對被拍攝時，他就應該退讓一步」

「你是來訪者，應該要懂得察言觀色，尊重別人的隱私」



也有人認為，不應該強迫普通人當成被逼參與直播的臨時演員。但也有人認為，暴力怎樣都是錯誤的應對方式：「就算認為自己被拍到，也絕對不能攻擊別人」。

泰國媒體《Khaosod English》報道指出，在泰國通常允許人們在公共場合進行拍攝，不需要徵詢所有人的同意，但具體情況還是要取決於影像的使用方式，相關行為也可能受到隱私法律的約束。

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