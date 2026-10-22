00後設仙人跳涉38案│女局長被色誘與2男上床　遭敲詐¥19萬兼免職

中國山東省泰安市近日審理由「00後」犯罪集團主導的「仙人跳」（港稱「捉黃腳雞」）案件，該集團在短短一年多內作案達38宗，涉及騙款逾155萬人民幣（約183.6萬港元）。其中最受矚目的受害人是泰安市某區的女局長，她與集團2名男成員發生性關係，其中1男當時尚未成年，她事後遭敲詐19萬人民幣（約22.5萬港元），其後被誣告「挪用公款」及「包養未成年少男」，因而被免職，惟事後證實貪腐及包養等指控全屬捏造陷害。案件最受關注是該犯罪集團把執法機關的「報案權」與網絡「舉報權」轉化為「勒索工具」，導致部分拒絕交出巨款的受害者反遭警方採取刑事強制措施。

犯罪集團將執法機關的「報案權」與網絡「舉報權」轉化為敲詐工具，導致部分拒絕交出巨款的受害者反遭警方採取刑事強制措施。（AI生成圖片）

22人被捕 主犯以高回報誘大學生加入犯罪

根據《海南特區報》報道，全案共有22名涉案人被捕，其中13人被認定是犯罪集團成員，各人涉嫌敲詐勒索、詐騙、誣告陷害等多項罪名。案中主腦是2001年出生的陳某，他利用同學及朋友關係招募10多名青年，並以高額回報吸引在校大學生加入，於2023年10月至2025年1月期間，先後干犯38宗「仙人跳」案件，敲敲詐獲得約155萬餘元人民幣（約182.1萬港元）。

該犯罪集團在各大社交平台發布年輕女性照片吸引目標，將受害人約至餐廳或酒吧飲酒，其間暗中套取對方的家庭背景與職業資訊。集團成員其後偽裝醉酒並引誘受害人發生性關係，事後再以揭露個人隱私、要向其工作單位或檢察機關舉報作要挾，進行大規模敲詐勒索。



該犯罪集團在各大社交平台發布年輕女性照片吸引目標，將受害人約至餐廳或酒吧飲酒，期間暗中套取對方的家庭背景與職業資訊。（AI生成圖片）

根據《網易新聞》引述內地律師馬俊晢講述案情，指出在受害者名單中，犯罪集團特別針對公職人員等重視社會聲譽的群體進行勒索。

其中姓陳主犯曾與當時尚未成年的另1名集團成員（2007年出生）設局，與泰安市某區的霍姓女局長發生性關係後，事後要脅要舉報其包養未成年少男及挪用公款，並在短片平台發布舉報影片，威脅進行全網曝光及向紀檢部門舉報。霍女迫於輿論與身份壓力而付了16萬人民幣（約19萬港元）。數天後，陳某以爺爺生病要用錢為由，再成功多索3萬人民幣（約3.6萬港元），而其後再敲詐多1.5萬人民幣（約1.8萬港元），案發後霍女已被免職。

犯罪集團成員在短片平台發布舉報影片，威脅進行全網曝光及向紀檢部門舉報。（AI生成圖片）

反咬一口：將警方報案機制變成「勒索工具」

據起訴書列明，這宗案件最令人關注之處，在於犯罪集團將司法機關的報案程序轉化為「勒索工具」。有3名受害者在識破「仙人跳」陷阱後堅決拒絕付錢，犯罪集團成員竟「先發制人」向警方報假案，誣告受害人涉嫌性侵等重罪。

有3名受害者在識破「仙人跳」陷阱後堅決拒絕付錢，犯罪集團成員竟「先發制人」向警方報假案，誣告受害人涉嫌性侵等重罪。（AI生成圖片）

由於性侵類案件的特殊性，警方在接報初期依法對3名受害人採取了刑事強制措施（包括拘留等）。其中受害人趙某、何某甚至在一審中分別被法院以強姦罪、強制猥褻罪枉判有期徒刑3年；直至2人上訴後案件發回重審，檢察機關深入調查才撤回起訴，並依法作出不起訴決定。事件中有受害人蒙冤羈押並因而失業至今，受害人除了家庭事業盡毀、欠債，甚至患上嚴重精神疾病，而且有8名在校學生的學業受到嚴重影響。

該案已於2026年3月開庭審理4天，目前正等待法院判決。法律專家指出，此案反映出執法機關在處理性侵等敏感報案時，必須建立更嚴格的證據甄別機制，不能僅憑單方陳述即採取強制措施，以免執法程序被不法分子濫用而危害守法市民。