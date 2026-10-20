詐騙男坐獄7年戶口¥50萬剩¥6.43　支付寶存款清空　查案警官是賊

詐騙犯遇上另一批詐騙犯？浙江瑞安發生一宗存款盜竊案，案情離奇惹來網民熱議。據《紅星新聞》報道，當時26歲的張姓男子於2018年12月因涉嫌參與「校園貸」案，作為詐騙集團成員而被捕，其後被判處有期徒刑7年，直至2025年12月23日刑滿獲釋。張男入獄前，其在支付寶「餘利寶」賬戶有47萬人民幣（約55.7萬港元）存款，連同7年來計及收益應滾存至約48萬人民幣（約56.9萬港元），另其微信零錢及銀行卡賬戶亦有數萬人民幣，總資產超過50萬人民幣（約59.2萬港元）。

張男刑滿出獄，原以為能重啟人生，未料重登支付寶「餘利寶」帳戶時，發現入獄前的存款全被清空，僅剩下6.43人民幣（約7.62港元）。張男急得報警求助，經調查後證實其存款遭人分批轉走，其中屬於偵辦張先生詐騙案單位的警官竟是賊，他承認曾擅自轉走1.9萬人民幣（約2.25萬港元），並表示願意賠償，但否認與其他失竊款項有關，目前當地警方已以盜竊案正式立案偵查。



曾干犯詐騙案的張男，服刑7年後刑滿釋放，卻發現個人支付寶及銀行帳戶合共約50萬人民幣存款被清空。（《紅星新聞》網站圖片）

羈押期間手機號碼突遭更改 支付寶存款遭轉走

張男服刑期間，其支付寶綁定的手機號碼於2019年9月20日突然被更改，轉為雲南臨滄的陌生號碼，而張男正處於司法羈押狀態，根本無法接觸手機。據《中華網》報道，該雲南號碼目前已成空號。

張男出獄後購買新手機並補辦手機卡，通過人臉識別順利登入支付寶，卻驚覺餘利寶戶口餘額僅剩6.43人民幣。他翻查交易紀錄，見到支付寶的餘利寶內47萬餘人民幣款項，自2019年9月起被陸續提現至其交通銀行卡，隨後流向多名個人的支付寶帳戶、信貸還款及平台消費，其中一名神秘接收者更曾分開近20筆轉帳，單筆最高達8萬人民幣（約9.5萬港元）。

張男的餘利寶賬戶僅剩6.43人民幣。（《紅星新聞》網站圖片）

張男重開支付寶，卻發現餘利寶賬戶內約47萬餘人民幣，自2019年9月起被陸續提現至其交通銀行卡，隨後流向多名個人的支付寶帳戶、信貸還款及平台消費。（《紅星新聞》網站圖片）

查案警官竟是賊 認擅自轉走¥1.9萬

除了支付寶的存款被清空，張男的微信零錢亦有兩筆合計1.9萬餘人民幣的轉賬，於2019年2月轉入暱稱為「笑熬漿糊」的微信帳號，該帳號綁定的手機號碼屬於山西太谷1名郭姓辦案警官。張男透露，郭警官事後向同案涉案人員家屬承認曾轉走該1.9萬元（約2.2萬港元），並表示願意賠償，但對張男餘利寶內的巨款去向，他則聲稱不知情。

郭警官隸屬太谷分局、即偵辦張先生涉及詐騙案的偵辦單位，但報道未能說明他是否直接參與該案。內地記者曾聯絡郭警官了解，但他表示須經組織允許才能回應。

張男的微信零錢亦有兩筆合計1.9萬餘元（約2.2萬港元）的款項，於2019年2月轉入暱稱為「笑熬漿糊」的微信帳號，該帳號綁定的手機號碼屬於山西太谷1名郭姓辦案警官。（《紅星新聞》網站圖片）

張男曾致電山西晉中市太谷區法院執行局查詢，其存款被轉走是否涉及司法劃扣，法院回覆指其詐騙案的罰金加違法所得共31萬元（約36.7港元），法院此前已執行6萬餘元（約7.1萬港元），尚欠24萬餘元（約28.4萬港元），而其餘利寶內的款項並非由法院依法執行劃扣。

根據紅星新聞引述消息，張男已於2026年8月31日向瑞安市公安局莘塍派出所報案。瑞安警方於9月29日正式發出立案告知書，將此案列為盜竊案展開偵查。

瑞安警方將此案列為盜竊案展開偵查。（《紅星新聞》網站圖片）

這案件暴露了犯人在羈押與服刑期間，被扣押手機與個人財物監管機制的潛在漏洞，在需要人臉識別與手機驗證碼的情況下，受害人的資金如何被分批盜走，仍待警方進一步調查確認。