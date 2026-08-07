墨爾本童黨打人　60歲亞超職員阻盜竊遭圍毆命危　12歲男被拒保釋

見義勇為的舉動，竟惹來殺身之禍！澳洲墨爾本日前發生1宗令人髮指的童黨襲擊案，1名60歲亞洲超市男職員因試圖阻止青少年盜竊，竟慘遭5名年僅12至15歲的未成年男女圍毆，頭部遭重創送院搶救，目前生命垂危。案件日前提堂，在庭審現場，其中1名12歲疑犯的母親在庭上激動落淚，形容兒子是「成績優異的好學生」，與其他涉案同黨並不熟絡，試圖申請保釋，但法官以案情嚴重為由拒絕其保釋申請，事件引發澳洲社會對青少年犯罪的強烈關注。



1名60歲亞洲超市男職員因見義勇為，試圖阻止青少年盜竊，竟慘遭5名年僅12至15歲的未成年男女推倒及圍毆。（網上影片截圖）

涉案的5名疑犯分別為12歲、13歲及15歲的3名少年以及2名14歲少女。（網上影片截圖）

見義勇為惹殺機 亞超老翁遭童黨圍毆

綜合維多利亞州（Victoria）警方官方聲明與澳洲媒體報道，事發於8月1日下午2時許，墨爾本西區陽光區的漢普夏路（Hampshire Road），2名少女涉嫌在附近店鋪偷竊衣物，在旁邊亞超雜貨店工作的60歲男職員見狀，隨即上前攔住2名盜竊的少女。

沒想到這個見義勇為的舉動，竟惹來殺身之禍！據閉路電視片段顯示，因男職員的介入，這群年輕疑犯隨即將矛頭轉向他，雙方發生激烈肢體衝突，2名少女與另外3名趕來支援的少年同夥對老翁持續拳打腳踢長達數分鐘，過程中，老翁被狠狠推倒在地，頭部遭到重創。事後5名童黨迅速逃離現場，救護員接報趕至，將老翁緊急送往醫院搶救，情況危殆。

2名少女涉嫌在附近店鋪偷竊衣物，在旁邊亞超雜貨店工作的60歲男職員見狀，隨即上前攔住2名盜竊的少女。（網上影片截圖）

2名少女涉嫌在附近店鋪偷竊衣物，在旁邊亞超雜貨店工作的60歲男職員見狀，隨即上前攔住2名盜竊的少女。（網上影片截圖）

2名少女涉嫌在附近店鋪偷竊衣物，在旁邊亞超雜貨店工作的60歲男職員見狀，隨即上前攔住2名盜竊的少女。（網上影片截圖）

2名少女和另外3名少年同夥對老翁持續拳打腳踢長達數分鐘，在推撞期間，老翁被狠狠推倒在地，頭部重創。（網上影片截圖）

母庭上落淚求情 法官拒12歲疑犯保釋

維多利亞州警方隨後在案發地點附近拘捕了4名少年，並於稍後時間前往另1名12歲男童家中將其拘捕。涉案的5名疑犯分別為12歲、13歲及15歲的3名少年以及2名14歲少女，他們被控以群毆、暴力擾亂治安、蓄意傷人及蓄意造成嚴重傷害等多項嚴重罪名。

案件於8月2日晚提堂，在庭審現場，其中1名12歲男童母親在庭上情緒失控痛哭，為兒子辯護稱他平日是「成績優異的好學生」，與其他涉案同黨並不熟絡，懇求法庭准予保釋。警方極力反對，指控涉案青少年的施襲行為「冷血、無故且極端暴力」，法官認為案件已造成嚴重的悲劇後果，堅決拒絕該名12歲男童的保釋申請。

護員接報趕至，將老翁緊急送往醫院搶救，目前情況危殆。（網上影片截圖）

涉案的5名疑犯分別為12歲、13歲及15歲的3名少年以及2名14歲少女。（網上影片截圖）

維州零售業治安亮紅燈 未成年人暴力犯罪引關註

根據零售犯罪情報平台Auror的最新數據，維多利亞州零售場所在2025年記錄在案的針對個人的犯罪案件超過7,700宗，2026 年至今，維多利亞州商店環境中的暴力事件更進一步上升了 10.5%，治安環境已亮起紅燈。

維多利亞州州卡羅爾（Ben Carroll）強硬表態：「對於這種行為我們絕對零容忍，這太可怕了。」他已經與警察局長會面，承諾將提供一切必要資源來打擊暴力犯罪，他支持以成人刑罰來懲治這批年輕罪犯，此次案件也引發社會對未成年人暴力犯罪的廣泛關注。

（綜合）

其他報道：體育學校男生遭4人圍毆！邊抽煙邊狂掌摑腳踢 4男遭踢出校兼拘留

校園欺凌事件一宗都嫌多！內蒙古赤峰市爆出校園欺凌事件，網上流傳影片顯示，當地一所體育運動學校宿舍裏，有4名赤膊男生將1名身穿灰色上衣男生圍堵在角落，他們一邊抽煙、一邊對灰衣男生受害者瘋狂掌摑、腳踢。灰衣男生遭圍毆期間想逃跑，但未能成功。事件曝光後惹來網民震怒，警方調查後證實共有3名男生被打，而4名施暴學生已被行政拘留，校方則宣布開除4人學籍。



內蒙古赤峰市爆出校園欺凌事件，網上流傳影片顯示，當地一所體育運動學校宿舍裏。（網上影片截圖）

4名赤膊男生將1名身穿灰色上衣的男生圍堵在床邊及衣櫃角落。（網上影片截圖）

體校內4名男生毆打1名男生

據《大風新聞》報道，1段4名男生毆打1名男生的影片在社交平台瘋傳，從影片中可以看到，4名赤膊男生將1名身穿灰色上衣的男生圍堵在床邊及衣櫃角落，施暴者態度極其囂張，一邊抽煙、一邊對受害男生進行掌摑、拉扯及腳踢，捱打的灰衣男生想要逃跑，但未能成功。

據悉，事件發生於今年3月15日，涉事雙方均是內蒙古赤峰市一所體育中學的學生，網上流傳相關影片總時長超20分鐘，單段影片最長超過12分鐘。

全文：體育學校男生遭4人圍毆！邊抽煙邊狂掌摑腳踢 4男遭踢出校兼拘留