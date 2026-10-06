女生收¥520生日紅包未回禮！遭男友控詐騙決退錢分手　網民：奇葩

情侶之間互送禮物甚至金錢，當中竟有「無限商機」？上海近日發生1宗震驚網民的奇葩情侶糾紛，1名男子與女朋友交往期間，發現每次向女友送禮後，對方都會客氣地「加碼」回禮，他漸漸自以為掌握了某種「投資規律」。



直到女方生日當天，男子特意發送了520人民幣（銀碼諧音「我愛你」，約608港元）的紅包，滿心期待女友會按「慣例」以倍數回賺，甚至相信會收到1314人民幣（銀碼諧音「一生一世」，約1,537港元）紅包。詎料「苦等」數天仍未見女友回禮，男子一氣之下竟報警求助，指控女友詐騙。在警方調解下，女方退還全數紅包，並徹底心死與男方分手劃清界線。



女方出於禮貌與客氣，每次收到紅包，都會以更高金額的紅包作回禮。（AI生成圖片）

內地警方複述這場奇葩戀愛糾紛的內情。（「陝視新聞」影片截圖）

小恩小惠換大禮？男方「嗅到戀愛商機」

據內地警務紀實節目《歪，110嗎？》披露的案情，該對男女在交往期間的日常互動十分頻繁，男子最初偶爾會送些小禮物給女友，例如買1杯平價的「蜜雪冰城」奶茶，或是發送小額網絡紅包。而女方出於禮貌與客氣，每次收到後都會以更高價值的物品作為「回禮」，例如反過來請男友喝「星巴克」咖啡，或返回金額更高的紅包。

豈料男子非但不珍惜女友的體貼，反而自以為「嗅到了一絲商機」，將情侶間的互贈視為穩賺不賠的交易慣例，暗中籌劃如何透過發紅包來「以小搏大」。



女方用「星巴克」咖啡回報男友的「蜜雪冰城」奶茶。（AI生成圖片）

等1314元紅包無果 怒極報警控女友詐騙

女生生日當天，男子自覺時機成熟，便向女友發送代表「我愛你」的520人民幣紅包。而男方送出這個紅包並非純粹給予生日祝福，而是當作一筆「投資」，期待女友會依照過去加碼的「慣例」，以象徵「一生一世」的1,314人民幣紅包作回禮。但女友只當這是尋常的生日禮物，這次並未打算作出回禮。男子苦苦等待數天，見女友始終沒有任何回禮動作，頓時心生不滿，認定自己「這次被騙了，損失大了」，竟毫不猶豫地撥打110報警求助。

男方發送520元生日紅包後，苦苦等待數天，女友始終沒有任何回禮動作。（AI生成圖片）

警察現場調解 女友心死退錢劃清界線

警方接報後進行調解，男子依然理直氣壯地質問對方：「我都給了你520（人民幣）了，你為什麼不回我1314（人民幣）？」面對男友如此荒謬的邏輯與計較，女生當場將520元紅包全數退還給男子，並向警察表示：「以後再也不想和他見面了。」

男子理直氣壯地質問女友：「我都給了你520了，你為什麼不回我1314？」（AI生成圖片）

我都給了你520了，你為什麼不回我1314？ 男方質問

以後再也不想和他見面了。 女方心死退回紅包

奇葩界的奇葩！ 網民辣評

網民諷：談戀愛僅退款

事件在網上瘋傳，吸引大批網民留言討論，不少人對男子的行為感到異常震驚，紛紛笑稱「請支付我看這條新聞的費用，要不然我也要報警了」、「談戀愛的僅退款（網購只退款不退貨）時代」。更有人調侃女方當時應該僅退回「250」，又狠批男子把戀愛當成發財工具簡直是「奇葩界的奇葩」。