廣州地鐵站內看書5時罰¥15？客服揭270分鐘乘車上限　附多地時限

在地下鐵路站內看書、休憩，隨時可能被索取額外費用！廣州1名市民日前在車站內入閘範圍的公共閱讀空間看書近5個小時，出站時除正常車費外，還被系統自動扣除15人民幣（約17.6港元）的「超時費」。另有1名求職者在站內等候面試、修改履歷，亦因超時停留被扣費。



事件隨即在社交平台引發熱議，部分市民表示不知道地鐵設有乘車時限，更有人質疑地鐵增設閱讀區、便利店等休憩設施的同時，卻未就乘車時限作出足夠提示。面對爭議，廣州地鐵特別強調，地鐵以提供載客服務為主，並非長時間滯留的場所，乘車時間上限為270分鐘。其實車站內限時逗留並非廣州地鐵獨有規定，內地多城以至港鐵都設有站內逗留時限及附加費規則。



方女士在出閘時赫然發現賬戶被額外扣除了15人民幣（約17.6港元）超時費用。（網上圖片）

停留閘內範圍看書5小時 扣車費另加¥15超時費

據《南方日報》報道，廣州市民方女士日前搭乘廣州地鐵18號線抵達番禺廣場站，路過站內設置的「讀書空間」時臨時起意，便停下閱讀。當看完1本書後離開，全程停留在地鐵入閘範圍約5小時，惟她在出閘時赫然發現，除車費外，賬戶還被額外扣除15人民幣超時費用。

方女士路過站內設置的「讀書空間」時臨時起意停下閱讀。（AI生成圖片）

方女士全程停留在地鐵入閘範圍約5小時，在出閘時發現賬戶被額外扣除了15人民幣超時費用。（AI生成圖片）

對於方女士的遭遇，不少網民驚訝直呼「居然還有超時費」、「以前完全不知道」。發帖者稱，分享此事的初衷是希望能為更多不知情的乘客提個醒、做好科普，儘管討論中也出現了一些不同的質疑聲音，卻也讓「地鐵停留時限」這一冷知識成為大眾關注的焦點。

不少網民表示不知道在地鐵站超時停留會扣費。（網上圖片）

另1名求職者亦有相同遭遇，他住花都區，當天乘搭地鐵至市區面試，於中午12時10分進站後，因未到面試時間，便到站內入閘範圍的座椅坐下，修改並投遞履歷，直到17時09分出站，前後停留約4小時59分，翌日同樣收到15人民幣的扣費通知單。

1名求職者在地鐵入閘範圍內停留約4小時59分，翌日同樣收到15人民幣的扣費通知單。（AI生成圖片）

地鐵回應：最高時限270分鐘 多地設規防止滯留

廣州地鐵客服證實，現行規定設有270分鐘（即4.5小時）的最高乘車時限。該時限是根據現有線網規模測算的，原則上乘客搭乘地鐵至最遠站點都不會超過270分鐘。若乘客超時逗留，出閘時須按出閘站點所在的線網「單程最高票價」，即15元人民幣補繳超時車費。

廣州地鐵客服證實，現行規定設有270分鐘（即4.5小時）的最高乘車時限。（網上圖片）

今年7月以後，廣州地鐵服務熱線收到超時扣費的查詢，按月增加7.61%，多數乘客表示因等人、看短片、玩遊戲等原因而忽略時間。地鐵工作人員強調，地下鐵路本質上是公共交通工具，主要功能是提供快速載客服務，並非供乘客長時間滯留的場所。雖然站內設有便利店、閱讀區等消費與休閒場景，乘客仍需考量乘車時限並妥善安排行程。

地下鐵路本質上是公共交通工具，主要功能在於提供快速載客服務，並非供乘客長時間滯留的場所。 地鐵工作人員

雖然站內設有消費與休閒場景，乘客仍需考量乘車時限並妥善安排行程。（AI生成圖片）

港鐵入閘逗留限時150分鐘 超時收附加費66港元

廣州地鐵收取車站入閘範圍的超時費並不是特例，內地多個城市的鐵路都設有最高乘車時限，其中深圳地鐵停留時限為210分鐘，東莞為120分鐘，北京為4小時。上海超過4小時按網絡最低票價3元補票。香港港鐵規定，逗留超過150分鐘的市民，須繳交相當於當時最高單程車費的附加費，現為66港元。