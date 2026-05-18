上海地鐵大媽霸2座位！除鞋雙腳放凳打橫坐　附滬港地鐵處理方式

乘搭公共交通工具時亦要講儀態與公德心，切勿霸佔太多座位，更加不應踩踏座椅。有女網民在小紅書上載1張照片，顯示乘搭上海地鐵4號綫期間，見到1名陌生戴帽大媽側身坐下，繼而脫鞋，當眾將雙腳放在旁邊座位，正在低頭使用手機，儼如身處自己家中，樓主揶揄大媽行為「好優雅」。



樓主見到１名陌生戴帽大媽側身坐下，繼而除鞋，當眾將雙腳放在旁邊座位。（小紅書圖片）

網民同樣目擊事件

帖文引來許多網民討論，「把腳直接踩在座椅上」、「我不行了，這個留言區我連呼吸都不敢，一股味」、「很鬆弛」。更有其他網民表示當時坐在同一車廂，正好坐在該名大媽的對面座位，同時拍照記錄事件，照片拍攝到大媽的容貌，行為動作與與樓主的照片一致，相信她有穿絲襪，但完全沒有打算將腳放下。

有網民剛好坐在大媽對面，亦有拍照記錄事件，大媽的行為動作與與樓主的照片一致，相信她有穿絲襪。（小紅書圖片）

乘客不得將腳放凳 滬港地鐵處理各有不同

許多地方規定乘客不得將腳放在座位上，輕則勸阻，重則罰款，以本港為例，根據《香港鐵路附例》第22條，「任何人不得將腳放在鐵路處所內任何部分的任何座位上」，違者可被罰款2,000元。根據《上海市軌道交通乘客守則》，乘客應當文明乘車，保持車站、車廂衛生和良好的乘車環境，「不得在列車車廂內飲食，不得躺臥、踩踏車站和車廂內座椅」，而且不得進行影響其他人正常乘車的行為，一旦發現相關行為，鐵路公司職員可以勸阻，若不改善，鐵路公司會將事件移交公安處理‌‌。至於罰則，需視乎乘客具體行為及適用法規，現行公開條文未見「踩踏座椅」會被罰款、納入信用記錄或限制乘車。

（小紅書）