地鐵女「狂摑男友8巴掌」影片瘋傳！男友神舉動獲激讚：好男人！

情侶爭執雖難免，但絕不應動手。Threads、X（前稱Twitter）、YouTube、Facebook等社交平台近日瘋傳影片，顯示北京十里河地鐵站口有男女爭吵，其間女方左右手「齊發」連摑男生8巴掌。雖然男生被打到臉頰發紅腫脹，但仍默默承受沒有還手，最終就算忍無可忍反擊，亦只是推開女方欲離開，惟仍被女方追上拉着衣領。



影片引來網民熱議，不少人批評女生離譜，又大讚男生是「好男人」，「（女生）勁唔尊重（男生）」、「男生表現非常有涵養、素質、教養，全程未還手打女生，選擇主動離開。男子漢，好樣的！」、「這男的應該是真愛！」。



社交平台近日瘋傳影片，北京十里河地鐵站口有男女爭吵，其間女方左右手「齊發」連摑男生8巴掌。（影片截圖）

北京地鐵站口男女爭吵

這段「北京地鐵8巴女生」影片近日於多個社交平台流傳。影片見到，現場為北京地鐵十里河站G出口，有1對男女正在爭執。

現場為北京地鐵十里河站G出口，有1對男女爭執。（影片截圖）

女生狂摑男生8巴掌

其中長髮女生雙手叉腰，怒氣沖沖把白衣男生逼到牆壁責罵。從口形看到男生反駁幾句後，女生即雙手「齊發」左右開弓，連摑男生8巴掌。

第1巴掌。（影片截圖）

第1巴掌。（影片截圖）

被打第1巴掌後，男生未有還手。（影片截圖）

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男生無還手 欲離開再被女生抓回

男生被打到臉頰發紅腫脹，不過他默默承受沒有還手。影片到最後時，女生仍在怒懟男生，男生忍無可忍下把女方推開欲離去，然而女生隨即追上，抓着男生衣領，男生無奈回頭。

男生忍無可忍把女方推開欲離去。（影片截圖）

女生隨即追上，抓着男生衣領，男生無奈回頭。（影片截圖）

網民批女生離譜 讚男生「好男人」

網民看過影片議論紛紛，不少人批評女生離譜，「勁唔尊重喎」、「男人地位愈嚟愈低，成日太寵女人」、「呢啲女分得手啦」「打到面都紅晒，太過分，郁手就唔得」、「叫她控制下自己情緒，當街打人是不對的」、「感情裏互相包容很重要，但原則問題還是得理清」。

亦有大批網民讚男生是「好男人」，「男生表現非常有涵養、素質、教養，全程未還手打女生，選擇主動離開。男子漢，好樣的！」、「被這個女生打了那麼多巴掌還能忍着！」、「這男的應該是真愛！」。

網民批評女生離譜，讚男生「好男人」。（影片截圖）

不過也有網民指出，未知該對男女吵架原因，不應「跟車太貼」，「不知道來龍去脈，只是大聲疾呼，似乎太過武斷」。