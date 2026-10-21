【移民生活／港人移民／移民須知】移民後應否享用在香港的福利？有香港男子於社交平台發相發文，指在銅鑼灣飲茶時，偶然得知身後幾位已移民海外的長者，今次回港主因是「看醫生」享用香港公營醫療資源。他不滿對方做法，質疑已移民、不再為香港稅收及經濟作貢獻的人，卻回來「分一杯羹」，加劇納稅人負擔和前線醫護人員壓力。



帖文引來網民爭議，不少人都以同一強力理由反駁，直指移民海外長者「絕對應得」、「都是為社會有貢獻的人」。



移民後應否享用在香港的福利，常惹來熱烈討論。（資料圖片）

該香港男子於10月20日在Facebook發相發文，指在銅鑼灣時代廣場排隊飲茶時，聽到身後幾位已移民海外長者閒聊，透露這次短暫回香港主要原因，是為了「接受醫療服務」，令他沉思，「歸根究柢，相信是因為香港公立醫院的收費與外國相比，實在便宜太多」。

有移民海外長者透露這次短暫回香港主要原因，是為了「接受醫療服務」，令樓主感到不公平。（資料圖片）

移民海外長者回港看醫生 港男批無貢獻：加劇前線醫護壓力

不過樓主認為，這些長者做法，對現時香港納稅者不公平，亦加劇前線醫護人員壓力。他解釋，香港公營醫療系統早已瀕臨超負荷，本地市民看病動輒要面對漫長專科輪候期，然而這批長居海外、目前已不再為香港稅收及經濟作出實質貢獻的人，生病時卻回來「分一杯羹」，享用由本地納稅人補貼的醫療資源，「對一直留在本地默默付出、苦撐社會運作的香港人而言，是否變相加劇了我們不公平的負擔與前線醫護的壓力？」。

樓主質疑這些移民海外長者回港看醫生會加劇香港醫護人員壓力。（資料圖片）

網民爭議：移民應取消醫療福利 vs 後生時對社會有貢獻

帖文引來網民熱烈討論，有人認同移民後不應再享有在香港的福利：

「唔係香港人，就冇理由再畀福利了」



「應該好似澳門要每年居住滿183日先有公屋綜援等福利及醫療優惠」



「如果移民咗，希望盡快取消醫療，減輕香港負擔」



但有更多網民提出強力理由，認為這批移民海外的長者，享用香港福利是「絕對應得」：

「佢哋後生嗰陣貢獻唔少，老咗有福利有乜問題」



「公平啲講，佢哋香港做嘢嗰時都有交稅」



「對不起 。。其實我真的反對你的言論……有很多的市民即使移民了……亦很多都曾經在港居住過……亦曾經努力工作過……只要一個曾經作過的人，都是為社會有貢獻的人」



網民爭議應否取消移民港人醫療福利。（資料圖片）

醫管局暫無意就外地回流港人使用公營醫療服務進行調查

事實上，政府早前回覆立法會議員質詢時，就明言「醫管局暫時無意就外地回流港人使用公營醫療服務進行調查」。

當時科技創新界議員邱達根提出書面質詢，稱部份港人長期離港、甚至移居海外多年後，雖未持續履行納稅人責任，但回流後仍可憑永久性居民身份即時享用公營房屋、醫療等福利，質疑公共資源被濫用及分配不公。勞福局局長孫玉菡回覆表示，公共福利及服務各有不同性質，如果要調整甚至限制，需審慎處理，不能一概而論。

醫管局暫時無意就外地回流港人使用公營醫療服務進行調查。（資料圖片）

在公營醫療服務方面，為確保合資格市民不會因經濟困難而不能獲得服務，醫管局現時並無要求病人提供求醫時居港或離港天數的資料，也未能就長期離港及回流港人使用服務作出統計；此外，醫管局暫時無意就外地回流港人使用公營醫療服務進行調查。