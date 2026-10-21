深圳關口燒臘店售無骨燒腩　港人憂合成肉　網民解釋內地燒豬做法

港人近年愛北上消費，加上新皇崗口岸開通，必然引起一波試用新關口熱潮。有港人近日於網上發文表示，在深圳關口附近見到有燒臘店售賣15人民幣（約18港元，下同）一斤無骨薄身脆皮燒腩，他質疑燒肉來源不明，「都唔知係乜嘢肉」，亦在廣州見過有同款燒肉出售。



帖文引起熱議，有網民認為價錢便宜，擔憂是合成肉，有網民就指出此做法為「燒豬殼」，「內地一向做法將裏面值錢的肉骨切下去市場出售，剩下豬殼做脆皮燒肉，評論之前fact check一下」、「起咗骨拎去賣！通常燒已去咗頭尾同骨，腩骨之類變成凍肉舖煲湯骨出售、凍豬手豬腳更值錢、豬頭豬尾有食店用嚟煲湯／製成飼料！所以1隻豬拆開咁賣價錢就多好多！而且咁樣燒火喉較易控制！」、「返得大陸食嘢仲要驚呢樣驚嗰樣，放鬆啲啦香港人」。



有港人近日於網上發文表示，在深圳關口附近見到有燒臘店售賣15人民幣（約18港元）一斤無骨薄身脆皮燒腩，他質疑燒肉來源不明，「都唔知係乜嘢肉」。（facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」圖片）

該北上港人近日於facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」發文提醒，「千祈唔好喺深圳關口附近買呢啲燒肉，我見好多關口都有50蚊人仔一斤，都唔知係乜嘢肉」。

深圳燒臘店售無骨燒腩 港人憂：唔知乜嘢肉

照片見到，有內地燒臘店售賣15元人民幣一斤無骨薄身脆皮燒腩，聲稱「從頭脆到尾，靚到無得彈」。

有網民指出此做法為「燒豬殼」，「內地一向做法將裏面值錢的肉骨切下去市場出售，剩下豬殼做脆皮燒肉」。（facebook群組「深圳大灣區掃貨團」圖片）

網民：貴價部位已切走賣給餐廳酒樓

「上肉賣到好價錢嘅已經切走，得返層最邪惡嘅脆皮、肥膏同少少肉」



「我問過，另外賣的，有收購商，賣去酒樓煲湯/煲粥用」



「成隻豬最便宜嘅就是皮跟皮下脂肪，脂肪連着一點點肉！中國豬頭有人買骨頭做醬骨排骨，瘦肉、內臟也是供不應求！所以就可以買到這樣便宜」



「人哋起咗嗰啲皮係賣畀你哋所以咪得一層囉，另外嗰啲骨呀人哋有其他用處賣畀商店煲湯用的，所以咁平，合成豬肉成本仲貴過隻豬呀，唔好玩啦」



「平心而論，如果真係有問題，食咗有事一早已經俾人禁咗啦，仲畀你賣！」



過往有港人在珠海燒臘店見到「無骨燒豬」真身。（facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」圖片）

網民：內地食材大量生產成本低

「其實賣15蚊一斤得塊豬皮，佢哋已經好好賺，因為人哋已經係超大量生產」



「你係咪冇去過街市買豬肉呀？廣州啲豬肉都係8-10蚊斤左右㗎咋，燒肉都係16.8蚊一斤，佢15蚊係平少少啫，佢冇排骨位㗎，大陸排骨位就貴啦，20蚊斤」



「新鮮豬腩肉去偏啲嘅街市10蚊斤都買得到，但燒出嚟1斤得番半斤，估佢要大量入貨，或係豬場劏豬嘅，成本先可以壓到最低」



「其實見內地啲嘢平過香港好多係好正常，好多嘢本來成本就好低，係因為香港舖租貴，香港一轉手賣貴四五倍，好多嘢根本都係大陸生產，同一件貨物，只係運到落嚟賣貴四五倍」



過往曾有港男發現屯門有燒味舖出售「無骨燒豬」。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民：無骨燒肉剩豬皮脂肪不健康

「豬皮唔健康，上面當下欄嘢無人要」



「呢啲而家睇就算靚，買到返屋企攞來食就得層皮脆，下邊都係肥肉好油膩」



「肉是真的，其實是賣豬皮及油脂，這些都是不值錢，香港是當垃圾掉膠箱，送去炸豬油，這間已經有良心，有少少肉。但食多必影響身體（因為是豬皮豬油），腸胃負荷好大，唔想死，少食」



（facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」）