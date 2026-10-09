遊港驚喜！內地客列香港6大體會：港人素質太高　但有1問題惹共鳴

十一國慶黃金周吸引大批內地旅客來香港旅遊，沒想到有驚喜體會。有自稱來自廣州的內地旅客於社交平台threads發文講述來香港旅遊經歷，列出6觀察大讚「香港人的素質太高了」，又形容香港是「非常好玩的城市」，下次會再來香港旅遊。



不過這名內地旅客同時提到香港1個問題，引來港人共鳴，「喜歡你這種有素質的旅客」、「香港再次歡迎你」。亦有內地網民看過帖文後，表示「我將來想去香港看看」。



十一國慶黃金周吸引大批內地旅客來香港旅遊。（資料圖片）

十一國慶黃金周來港旅遊！內地客列香港6大體會 激讚：香港人的素質太高了

「剛從香港回來，非常好玩的城市，下次還來」。該名自稱來自廣州的內地旅客，於十一國慶黃金周最後一天（10月7日）在Threads發文，總結來香港旅遊體會，列出6點觀察，包括排隊文化、使用扶手電梯習慣、八達通、語言等，大讚「香港人的素質太高了」。

有自稱來自廣州的內地旅客總結來香港旅遊體會，列出6點觀察，包括排隊文化、使用扶手電梯習慣、八達通、語言等，大讚「香港人的素質太高了」。（資料圖片）

內地旅客列出香港旅遊6點觀察：

1）電動扶梯（扶手電梯）所有人自覺靠右站位，留出左邊的空間，但是樓梯是靠左行



2）先下後上，比廣州好多了



3）坐公交車（巴士）要先排隊，地上有線



4）八達通是真的方便，不過也要帶點現金，有些小店只收現金



5）尖沙咀那邊可能是旅遊區，普通話很好用，不過其他地方請說粵語，這裏是香港，對方聽不懂普通話是正常的，如果不會講粵語，應該提前準備翻譯工具。就像去韓國要想辦法翻譯韓語一樣。不過我會講粵語，暫時沒有遇到語言障礙



6）香港是「真的特別富」，從口岸坐巴士到尖沙咀，新界區的路燈每１個都掛了慶祝國慶



有自稱來自廣州的內地旅客總結來香港旅遊體會，列出6點觀察，包括排隊文化、使用扶手電梯習慣、八達通、語言等，大讚「香港人的素質太高了」。（資料圖片）

嘆香港流動上網問題：滿格load空氣……

不過樓主同時提到香港流動上網問題，「香港上網是真的卡，地鐵（港鐵）是卡的，街道上也卡，滿格load空氣……我在廣州的中國移動5G上台卡，根本不卡，地鐵隨便看視頻」。

不過樓主同時關注香港流動上網問題。（資料圖片）

樓主於Threads發文分享來香港旅遊體會。（Threads圖片）

網民有共鳴：地鐵load空氣是正常 歡迎再來香港旅遊

網民看過帖文紛紛表示歡迎樓主再來香港旅遊，也有不少人對樓主所說香港流動上網問題深有同感：

「最喜歡你這種有素質的旅客」



「有質素的旅客有誰不歡迎？」



「香港再次歡迎你」



「感覺你是個很有素養的人，多謝你喜歡香港」



「其實就算不懂粵語，只要有禮貌地問，相信香港人都會盡量配合」



「香港人話你知，給多少錢上網都是卡」



「地鐵（流動上網）load空氣是正常」

