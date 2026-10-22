山西33歲女南太行重裝行山　紮營過夜失蹤　2天後伏屍崖下水潭

山西晉城著名戶外路線「南太行」發生野外露營命案，死者為安徽合肥籍的33歲方姓女子，她早前與友人前往南太行進行重裝行山（即負重露營行山），10月17日晚在山西陵川縣錫崖溝一處停車場紮營過夜。翌日（18日）清晨，同伴發現方女帳篷內空無一人，且無法取得聯絡，隨後報警求助。



山西晉城著名戶外路線「南太行」發生野外露營命案。（網上圖片）

方女日前與朋友前往山西晉城陵川縣錫崖溝地區進行重裝行山，詎料期間失蹤，2天後證實死亡。（網上圖片）

女子失蹤2天證實伏屍崖下水潭

河南輝縣「斑馬應急救援隊」（民間搜救組織）接到報案後即發出尋人啟事，山西陵川縣王莽嶺派出所亦動員多方力量連夜搜救。至10月19日下午約2時30分，南太行商業行山團隊1名工作人員目擊，救援人員在橋下一處深約5至6米的水潭下，打撈起失蹤的方女遺體，發現地點距離方女原先的紮營點僅十多米。

女子被打撈上岸時已無生命跡象，據內地媒體報道，遺體被抬上救援隊擔架時已蓋上白布。隨後，輝縣斑馬救援隊證實該遺體正是失聯的方女，家屬已趕抵現場處理後事。

河南輝縣「斑馬應急救援隊」（民間搜救組織）接到報案後即刻發出尋人啟事，山西陵川縣王莽嶺派出所亦動員多方力量連夜搜救。（網上圖片）

帳篷距山崖僅10米 專家提醒夜間露營2大禁忌

曾參與搜救的登山愛好者透露，方女當時紮帳篷的位置極為危險，距離山崖邊緣矮圍牆僅約10米，矮牆外為陡坡及水潭。有登山愛好者懷疑方女可能在深夜不慎跌落山崖後落入水潭，但該說法尚未獲官方證實。

曾參與搜救的登山愛好者透露，方女當時紮帳篷的位置極為危險，距離山崖邊緣僅約10米，現場設有矮圍牆。（微博＠科技好運視頻截圖）

也不偏僻，旁邊就有可以住宿的農家。 當地行山嚮導描述方女紮營環境

有熟悉現場狀況的當地行山嚮導指出，方女紮營的停車場環境，「也不偏僻，旁邊就有可以住宿的農家」。戶外專家提醒，夜間山區能見度極低，崖邊與水域向來是露營選址的大忌。至於方女為何會在深夜單獨離開帳篷，以及具體墜崖或落水原因，當地警方目前已介入調查，詳情有待官方進一步公布。