奧地利5少年露營生火誤引爆二戰未爆彈險死　警驚揭還有第2枚在旁

奧地利傳出有青少年在露營時，意外引燃了第二次世界大戰遺留的爆裂物，突如其來的爆炸導致多人受傷，所幸無人死亡。



奧地利驚見二戰未爆彈 5少年露營意外引爆

《紐約時報》報導，這起事件5月2日晚上8時左右發生在弗賴施塔特（Freistadt）附近的聖奧斯華村（St Oswald），當時有5名年齡落在10歲至14歲的青少年在當地進行露營活動，過程中也升起篝火，沒想到意外引燃爆裂物、現場瞬間發生爆炸。

示意圖（Unsplash@Mike Erskine）

根據警方發言人的說法，調查人員認為引燃的物體很可能是二戰時期遺留的爆裂物，但由於調查仍在進行中，目前無法提供更確切的資訊。

此外，發言人透露：

青少年們當時圍坐在篝火旁，玩得很開心，突然就爆炸了......爆炸發生前，孩子們在附近待了大約1個小時，期間並無狀況。

受傷的青少年後續被送往醫院接受進一步治療，所幸接受輕傷治療後已於同日出院。至於爆炸現場，警員隨後發現了第2件疑似二戰遺留的爆炸物，後續也有1支拆彈專家小組趕赴現場。

在奧地利，發現第二次世界大戰遺留的未爆彈並不罕見，但意外引爆的事故較少見。

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