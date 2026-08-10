穿熱褲帶3幼童露營被罵「粗俗惡心」　日本辣媽穿搭引爆跨國罵戰

當了媽媽，就註定要跟辣妹穿搭說再見嗎？



最近一張照片在日本網絡上炸開了鍋。照片拍攝於一個陽光明媚的午後，地點是東京郊外某個人潮湧動的公園步道。畫面中央，一位看起來三十出頭的年輕媽媽，正單手拉着輛巨型露營拖車，車裏坐着三個小不點——最大的大概五六歲，正扒着車沿啃冰棒，中間那個扎着小辮的姑娘抱着一隻布偶熊，最小的還在流口水打瞌睡。

日本一名媽媽因性感穿著被罵上熱搜（Threads）

這位年輕媽媽穿着桃紅色露腰短上衣、配上極短低腰熱褲，單手拉着一台載了三個幼童的露營推車，臉上掛着燦爛的笑容，身材健美、活力滿滿。就這麼一張照片，點燃了一場跨國輿論大戰。

照片一曝光，日本網友的留言區直接淪陷。罵聲鋪天蓋地而來，火力全開。

有人直接開酸：「能夠把粗俗體現到這種程度真厲害」

有人表示不忍直視：「看了真噁心、不忍直視」

還有網友代入老公視角：「如果我是她老公，絕對無法接受妻子穿成這樣」



更狠的直接把矛頭指向孩子：

「小孩看起來最可憐了，只是被媽媽當成秀身材的工具而已」

「穿得跟沒穿一樣，小孩看起來也沒有很開心，開心的只有媽媽吧？ 」



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面對日本網友的瘋狂輸出，中國台灣網友和世界各國的網友也不是吃素的，直接開噴反擊。

有網友霸氣回嗆：

小孩OK、家人OK、媽媽本人OK，那其他人有什麼問題？說粗俗的人自己腦袋才骯髒！

更有網友直接拿出性別雙標來打臉——貼出一張「肌肉猛男赤裸上身、推着幼童車」的照片做對比，怒嗆：

換成爸爸這樣就沒人意見嗎？這就是性別歧視。

說真的，夏天路上一堆爸爸打赤膊遛小孩，誰會罵？換成媽媽穿個熱褲就變成「粗俗」、「噁心」？這雙標也太明顯了吧。

還有人從媽媽的角度出發：

母親為了生小孩冒着生命危險，難道連穿想穿的衣服的自由都沒有嗎？

最精彩的是有位網友直接點出了問題的核心——日本的「框架文化」。

他說：

真的受夠日本在所有地方都要有『應該的樣子』！媽媽要有媽媽的樣子、25歲以上的女生要有25歲的樣子……好像無論什麼角色都有他規定的模樣。很大一部分原因是因為他們自己也被關在那個框架裏，所以不爽別人為什麼可以這麼自由。

這句話真的講到痛處了。

在日本社會里，女性一旦升格為人母，她作為「獨立女性」的權利就會被「母職」強制覆蓋。好媽媽必須是低調的、樸素的、無私奉獻的。只要你展現性感、打扮得漂亮一點、稍微關心一下自己的外貌，馬上就會被扣上「自私」、「不稱職」的帽子。

幾歲、什麼身份，就該做什麼事、穿什麼衣服。一旦有人跨越這條線，傳統保守人士就會集體不安、集體排斥。其實這已經不是第一次有日本媽媽因為穿着被罵了。

日本星二代草刈紅蘭，成為單親媽媽之後依然保持着自己喜歡的穿搭風格，結果被罵「都當媽了還穿成這樣」、「穿得風騷，不配當媽」。前AKB48成員前田敦子，出道20周年推出寫真集，就因為是「人母」的身份，被一堆日本網友罵翻天。還有媽媽因為穿緊身露胸上衣加超短熱褲去參加兒子的畢業典禮，直接被網友炎上。

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甚至連辻希美在家辦派對，穿了個「產後巨乳聖誕裝」，都被網友狂罵：

「這樣的母親太糟糕了」

「在家人聖誕派對穿這衣服不行吧」



看到這裏你可能會問：日本媽媽到底能穿什麼？答案是——越不起眼越好。

時代在變，媽媽們不再忍了

草刈紅蘭直接公開回應：穿什麼是個人自由，不能因為當了媽媽就被重新定義。她還分享了和女兒的温馨合照——愛孩子和愛自己，並不衝突。

草刈紅蘭（Instagram@kurankusakari）

點擊查看草刈紅蘭的帶娃日常：

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Instagram上甚至出現了「#媽媽也要時尚」的話題，24小時刷出6萬篇貼文。有人穿吊帶去保育園送孩子，有人踩8釐米高跟鞋參加家長觀摩課。最紅的是一位福岡博主，直接穿着運動內衣推着雙胞胎跑步——她說：「肚子上的妊娠紋？我練了半年才練出來，幹嘛藏？ 」

日本經濟省最新的數據也顯示，30代女性用於服裝的支出兩年來首次正增長。商家總結為「報復性買漂亮」——說白了，就是不想再為「媽」這個字付款。

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