長輩辛勞大半生，退休後想出門旅遊散心，竟被親生兒子怒斥自私？內地社交平台微博流傳「慈母養子又養孫」的個案，指1名單親寡母節衣縮食、含辛茹苦獨力將兒子撫養成人，好不容易等到兒子事業有成、置業結婚，原以為退休後終於能稍作喘息享受晚年，未料卻淪為兒子的長期情緒勒索與經濟剝削對象。



該名老婦未曾走出過家鄉，退休後兩度想報團去旅行，均遭兒子粗暴阻撓，甚至被奪走存了養老積蓄的定期存款單，聲稱她有錢也該留來養孫兒。老婦隨後心臟出現毛病，想去三甲醫院檢查亦被制止，最終更在兒子催促下，四處託人求職做清潔工，目的是儲錢替孫兒付買樓的首期。事件曝光後引起全網譁然，網民紛紛痛斥涉事兒子忤逆、不孝，但亦有人直言母子是「一個願打，一個願捱」，旁人亦難以置喙。



母親在網購平台購置一批價廉出遊用品，亦被兒子指責。（AI生成圖片）

退休想圓旅遊心願 遭兒子強行退團兼退網購包裹

網民「陌川_MC」透過微博分享家中長者養子又養孫的故事，指個案中的母親年輕時喪偶，大半生省吃儉用養育兒子，從未離開過家鄉，退休後自覺兒子已有穩定收入與物業，便打算報旅行團出門散心，並特意在網購平台購置了一批價廉物美的出遊用品。

兒子擅自登入母親的網購帳號，將她選好的商品逐一退貨。（AI生成圖片）

當兒子得知母親的行程後勃然大怒，不僅致電旅行社強行要求退團退款，更擅自登入母親的網購帳號逐一辦理退貨，厲聲指責：「廉價旅遊團都是騙你們這些老年人的，去到目的地就會強迫購物，你這智商，肯定被坑！」母親面對質問時只好委屈解釋「這個團也不算很廉價了，我問了，購物都是隨意的，而且也沒有多少購物環節」。但兒子依然不依不饒地喝斥「這麼說是為了騙你交錢！總之不能去！」，令老母親倍感無奈與委屈。

兒子得知母親的行程後勃然大怒，致電旅行社強行要求退團退款。（AI生成圖片）

再報中檔團遭奪定期存單 兒：有錢不給孫？

老婦並未完全打消出遊念頭，過了一段時間，因顧忌兒子反對而特意報名中檔次的旅行團，不料再次引發激烈衝突。兒子得知後，不僅對母親嚴詞責罵，更反咬一口直斥其自私：「我養兒子到處都需要錢，你有錢不給孫子攢着，光想着自己花，讓孫子怎麼辦？」為防母親再次自行花費，兒子甚至強行取走母親多年存入積蓄的定期存款單。

你有錢不給孫子攢着，光想着自己花，讓孫子怎麼辦？ 兒子

為防母親再次自行花費，兒子甚至強行取走母親多年存入積蓄的定期存款單。（AI生成圖片）

疑患心臟病想去大醫院檢查被阻 反被洗腦做清潔助孫買樓

更過分的是，母親其後因身體不適向中醫求診，醫師診斷其心臟欠佳，建議她轉往三甲醫院（內地頂級公立醫院）接受全面的心臟專科檢查。兒子知悉後竟再次阻撓，指中醫存心騙錢：「那些中醫都是騙人的！就是為了讓你花錢！根本沒必要做那些檢查，你要是嫌錢多，就給孫子多花點！」當母親反駁中醫與三甲醫院並無利益關聯時，兒子冷漠反問：「那不得花錢？就算你有醫保（內地基本醫療保險），但自費的部分咋辦？萬一檢查之後沒毛病呢？」母親被迫放棄求醫。

母親因身體不適求診中醫，醫師診斷其心臟欠佳，嚴肅建議她轉往頂級公立醫院接受全面的心臟專科檢查。（AI生成圖片）

隨後，兒子更以「無事生非是因為生活太閒」為由，催促母親出外打散工賺取收入，稱「多賺點錢以後才能給孫子買樓娶老婆」。老婦其後竟聽從兒子所言，四處託人尋找清潔工職位，全力賺錢想替孫子繳付買樓的首期。

多賺點錢以後才能給孫子買樓娶老婆。 兒子

老母親竟聽從安排，四處託人尋找清潔工職位，全力賺錢想替孫子繳付買樓的首期。 （AI生成圖片）

網民群起痛批忤逆 深層反思病態親子關係

樓主披露了另一個案，是老父母為了養獨生女兒，把積蓄都盡獻給女兒與女婿，甚至「大屋搬細屋」，原因是把大屋空出讓女兒一家居住，而且連辛苦儲起的10萬人民幣（約11.75萬港元）都被壓榨出來給女婿買車。對比起男家父母分毫不出，女家父母除了不斷面對女兒苛索，還要幫忙照顧孫兒，情況苦不堪言。

有網民認為，子女不孝的源頭是父母長期縱容的結果。（《BB來了》劇照）

網民：子女不孝是父母長期縱容的結果

樓主在文末直斥「生這種玩意，還不如生塊垃圾」。而大批網民怒斥涉事的子女冷血忤逆，紛紛怒斥「看得我要抽這個兒子幾巴掌」。但亦有人認為事件反映典型的病態共生心理，宛如電視劇《都挺好》的翻版，「關係裡的人痛苦，但是又樂意配合」。還有評論指父母對子女千依百順，變成「一個願打、一個願捱」的畸型親子關係，子女不孝的源頭是父母長期縱容的結果。



長者被逼「養子又養孫」已構成嚴重經濟剝削

這類「養子又養孫」最終導致長者傾家蕩產的個案，在社會學與法律實務上已構成嚴重的長者經濟剝削（Elder Financial Abuse）。根據香港社會福利署的指引，侵吞長者財產是指在未經長者同意或忽視長者最佳利益的情況下，剝奪其財富或轉移資產的行為。此類精神與財務的雙重勒索，常見誘因包括長者過度依賴家人，或者憂心施虐者自身面臨的財務困難；一旦發生強行取走定期存款單或限制醫療支出的情況，已超出一般家庭糾紛範疇，事主應尋求社福機構支援，以保障自身安全與利益。

在北美，這類針對高齡者的混合型財務剝削（Hybrid financial exploitation）正以驚人速度攀升。根據美國消費者金融保護局（CFPB）與聯邦調查局（FBI）的數據，高齡者因親屬或照護者濫用信託及財務控制權，每年造成的損失高達數十億美元，且伴隨嚴重的抑鬱與健康衰退。為了打破這種「病態共生」關係，社福專家強烈建議長者應以3招建立財務防火牆：

1.拒絕開設不受控的聯名帳戶；



2.在做出重大財務決策或轉移資產前，務必諮詢具備中立第三方立場的法律顧問



3.隨時向地區長者中心保持聯繫，避免因社交孤立而淪為情緒勒索的受害者

