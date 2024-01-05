虐老！不滿關門太大聲　逆子逼父母嚴寒跪陽台　兩老爬窗入屋保命

【台北／家暴】台灣新北市發生虐待父母案，1男子去年因不滿關門聲吵耳，便拿浴室掛毛巾的鋁條恐嚇父母，怒嗆：「不跪下就打你！」父母恐慌不已只好按指示下跪，他其後再將雙親鎖在嚴寒的陽台。兩老的女兒因多次聯繫父母不果，登門發現父母受虐，決定報警。當地法院法官審理案件，認定男子涉犯「剝奪直系血親尊親屬行動自由罪」，但體恤對方患有「雙相型情感思覺失調症（躁狂抑鬱症）」，故判處其有期徒刑3個月。



台北有男子因不滿關門聲音太吵，出言恐嚇並虐待父母。（《回歸》劇照）

綜合台媒報道，事發於2023年2月20日上午10時許，邱姓男子因為不滿住處關門聲音太吵，先是以腳踹父親，之後更拿起浴室用作掛放毛巾的鋁條恐嚇父母，並揚言：「不跪下就打你！」父母被嚇到，只能按其要求下跪，但邱男仍未心息，還以生命威脅，聲稱「我要死在日本」、「我要殺了你們2個再自殺」。

邱男攻擊父母後，再鎖上通往陽台的門，父母慘於嚴寒下被困。直至當天下午時份，父母趁男子在房間睡覺時，偷爬窗戶並成功返回屋內，然後躲進房間休息。兩老的女兒因多次致電父母卻未獲接聽，覺得有異，便於同日晚上7時許回家探視，其時父母如實告知被虐事件。未料待邱女離開後，邱男再次毆打父母，導致兩老鼻子擦傷。

父母事後不敢待在家裏，趁邱男睡覺之際逃離，並聯繫女兒，由女兒陪同下向警方報案，再將邱男強制送醫。

邱男於嚴寒天氣下，將父母困於陽台。（《幸運是我》劇照）

台灣士林地方法院審理案件，指邱男所為犯刑法第303條、第302條第1項「剝奪直系血親尊親屬行動自由罪」，應依刑法第303條規定加重其刑。法官指出，邱男為被害人2人之子，本應秉持理性、和平之態度相互尊重，以求和諧圓融相處，竟未能克制情緒，而為本案犯行，所為實有不該。但乃念父母未有提告，邱男認罪兼患有「雙相型情感思覺失調症」，判處其有期徒刑3個月，並可上訴。

（綜合）