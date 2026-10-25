75歲公屋長者擬買40年樓齡租置樓　留給海外女兒　網民勸留錢傍身

75歲還應否買樓，搬離熟悉的社區？有現居青衣約200呎公屋的75歲長者，考慮購買租置單位，看中屯門山景邨景麗樓1個較現居單位大約100呎的高層單位，問網民對長者是否方便，又透露買樓是想留給身在外國、日後會回港居住的女兒。網民體諒為人父親為女兒打算，但力租者置其屋計劃數山景邨不足之餘，還勸他應該「留錢傍身」，先考慮自己的退休生活。



有居於青衣公屋的長者想買屯門公屋單位，留給現居於海外的女兒。（資料圖片／非當事人）

長者獨居200呎公屋 想買300呎租置單位

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區」發文，他代哥哥發帖，表示哥哥已75歲，獨居於青衣約200呎公屋單位，考慮「用租借置其屋計劃，由青衣政府屋想買屯門山景邨景麗樓，間屋大約大100呎」，「想請問對於一個老人家嚟講會唔會唔方便呢？」

樓主表示哥哥已看中一個屯門山景邨的單位。（fb群組「香港公營房屋討論區」圖片）

有留言好奇長者非住在山景邨，如何經租置計劃購買單位，樓主解釋「抽綠置居可以選擇二手公屋單位」，相信是通過綠置居購買房委會回收的租置單位，他上傳心水樓的照片，「執過都好新淨，又係高層，想買嚟留俾喺外國會返嚟住嘅女」，單位面積約300呎。

一般而言，不補地價購買租置單位只有3種途徑，第一是租戶住在租者置其居計劃的屋邨，現租戶可向房委會購買自己正在租住的單位，並非所有公屋都適用。第二種是合資格綠表申請者，透過綠置居銷售計劃，選購房委會推出的回收租置單位，毋須原本住在該單位。最後是在第二市場購買租置單位，合資格買家向現有業主購入已出售的租置單位，買賣雙方可自行磋商或經地產代理交易。

樓主表示哥哥已看中一個屯門山景邨的單位，網民提醒要注意配套及附近有沒有家人照應。（資料圖片）

網民力數山景邨：舊到連石屎都剝落

對於長者已有公屋居住，仍打算買樓，除了買樓開支，也有留言關注搬區對長者日常生活的影響，包括新居附近有沒有熟人、購物及乘車是否方便、家人的照應。不少人力數山景邨的不足，指樓齡逾40年已很殘舊：

「山景就一般啦，稱唔上方便，不過生活基本都夠嘅」



「山景邨勁唔方便」



網民力數山景邨的不足，強調已是舊樓「好舊污糟多老鼠」。（資料圖片）

「山景舊到連石屎都剝落」



「有錢都唔會選山景」



「山景好舊污糟多老鼠，好多惡呀叔呀伯」



網民力數山景邨的不足，強調已是舊樓「好舊污糟多老鼠」。（資料圖片）

體諒為海外女兒預留住處 但力勸「留錢傍身」

而得知伯伯買樓是為女兒安排日後住處，有網民留言「做佢個女真幸福，75歲老竇仲要為喺外國居住嘅女買定間屋畀佢住」、「如果經濟負擔到又唔錯呀」。然而很多留言力勸他保留積蓄：

「已經一把年紀，留錢傍身好過啦。」



「本身已經住緊公屋，又咁大年紀，乜理由要買間屋兼搬去咁遠？」



「如果為下一代，小心用了一生積蓄買了，自己公屋又要交出來、買咗後被逐出門連個狗窩都無埋，趕你入老人院等死，後生由他們自己打算吧，自己口袋錢自己睇，到死也不要放手」



許多網民力勸伯伯三思，最好是留錢給自己。（資料圖片／非當事人）

想買租置公屋留給女兒 繼承安排要注意

買租置公屋單位留給女兒，除樓價和維修費，也要了解日後如何承繼。房委會資料顯示，因業主去世而更改業權，不受準承讓人必須是已登記家庭成員的條件限制，非已登記家庭成員承繼業權，也獲豁免申請時須在單位居住的要求。未補價租置單位可以依法承繼，業主去世後，遺囑執行人或遺產管理人須先取得遺囑認證書或遺產管理書，再向房委會申請業權轉讓同意書，並由律師以零代價的允許契據辦理轉名，並非單憑遺囑即可完成。

承繼後，單位仍受原有轉售限制規管，日後出售須按適用安排，在第二市場免補價轉售，或符合條件後補價於公開市場出售。至於女兒回港居住的戶籍安排，則應按個案向房署確認。

（facebook群組「香港公營房屋討論區」）