沈大師沈振盈離世｜回顧股評10大經典金句　網民惋惜：一路好走

人稱「沈大師」的著名股評人沈振盈（ Louie Shum Chun-ying）於10月24日晚上在律敦治醫院離世，享年65歲，沈振盈的胞妹沈振珊已發出訃文證實死訊。沈振盈自八十年代中後期踏足證券行業，曾長期出任訊滙證券行政總裁，直至2024年初才退下前線，但仍不時活躍於網台節目指點大市，離世前一天（23日）仍在開咪。網民對沈大師的離世紛紛表示傷感，在社交網站留言祝願他「一路好走」。



沈大師生前向來是網民談論度極高的人物，回顧其一生，網民對其言論評價兩極，有人奉他為避險先知，部分網民更將其預測大跌市的日子改圖稱稱「沈判日」。然而，無論市況牛熊，他總能以極具畫面感的草根語言，道出金融市場的虛妄，比起那些冷冰冰的技術圖表，網民更懷念他一針見血的金句，本文盤點沈大師十大經典金句，讓大家在此緬懷。



本文盤點沈大師十大經典金句，讓大家在此緬懷。（資料圖片）

盤點沈大師十大經典金句

1. 一股不留

每當大市陷入非理性亢奮，沈大師最常掛在嘴邊的四字真言。他不講艱澀的沽空理論，只用最決絕的態度，勸告散戶清倉保命。

2. 升上火星的價，終須返回地球

科網狂潮期間，無數新經濟股估值脫離現實。沈振盈以此句點破泡沫本質，警告散戶切勿在歷史高位接火棒。狂潮退卻後，這句話往往一語成讖。

科網狂潮期間，無數新經濟股估值脫離現實。沈振盈以此句點破泡沫本質，警告散戶切勿在歷史高位接火棒。狂潮退卻後，這句話往往一語成讖。（資料圖片）

3. 大市要你滅亡，必先令你瘋狂

當股民「日日買」賺快錢時，大師會直言狠批。他認為大市暴跌前夕，必定是散戶情緒最亢奮、失去理智之時。

4. Cash is King（現金為王）

港股風浪急，沈振盈多次在熊市中力排眾議，呼籲投資者手持現金等待時機，絕不胡亂撈底。

港股風浪急，沈振盈多次在熊市中力排眾議，呼籲投資者手持現金等待時機，絕不胡亂撈底。（資料圖片）

5. 今日無路可教

遇上大市走勢詭譎，或散戶輸到失去理智，大師偶爾會在節目中無奈拋出此句，恨鐵不成鋼。

6. 樓市死路一條

不只看透股市，沈大師對樓市同樣悲觀。他曾公開表明自己沒有買樓，拒做樓奴，直指全球經濟環境調節下，香港樓市跌幅隨時過半。

不只看透股市，沈大師對樓市同樣悲觀。他曾公開表明自己沒有買樓，拒做樓奴，直指全球經濟環境調節下，香港樓市跌幅隨時過半。（資料圖片）

7. 贏谷輸縮

教導新手注碼控制的核心口訣。他強調投資者必經輸錢階段，但在逆境時必須縮減注碼，順風時才可放大利潤。這才是長存之道。

8. 未跌過嘅人出來講股票，你唔好聽

針對近年湧現的年輕財經網紅，經歷過2000年科網股爆破的他語重心長指出，未經歷過股災洗禮的分析，根本經不起考驗。



9. 投資睇緣份

褪去技術分析的外衣，他在晚年節目中常流露佛系投資觀。直言短線波幅極具隨機性，市場與跑馬一樣難捉摸。

褪去技術分析的外衣，他在晚年節目中常流露佛系投資觀。直言短線波幅極具隨機性，市場與跑馬一樣難捉摸。（資料圖片）

10. 等恒指上到4萬點就審判我

網民常以「沈判日」取笑其看淡預測，沈大師曾霸氣反擊，稱只要恒生指數（Hang Seng Index）未上4萬點，誰審判誰仍是未知數。兩年前退休受訪時，他甚至化身「大好友」，看好港股終上4萬點。

充滿色彩與人情味的人物

如今恒指4萬點的預言尚未兌現，預言者卻已先行一步，沈大師周五的節目畫面，成了他向香港股民最後的道別，而股民網民對沈大師猝逝的感言，滿是傷感與懷念，就足以證明他在眾人中，仍是充滿色彩與人情味的人物。