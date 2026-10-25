沈振盈離世│網民懷念：多謝沈大師　集氣：聽日升600點悼念沈大C

人稱「沈大師」的著名股評人沈振盈（英文名：Louie Shum Chun-ying）於10月24日晚在律敦治醫院離世，享年65歲（訃文稱享壽65歲）。消息傳出，網上股民一片傷感，不少人指沈大師是陪伴香港股民十多年，看到他出場時總覺得無限親切，無論其預測是否準確，不少人都習慣追看他的股評，如同跟「老朋友」交流選股心得。沈大師離世前一天仍在網台開咪講股，突然離世令網民唏噓不已，有人更留言集氣「聽日升600點悼念沈大C」 。



沈大師離世前一天仍在網台開咪講股，突然離世令網民唏噓不已，有人更留言集氣「聽日升600點悼念沈大C」 。（資料圖片）

我呢10幾年，「中8成、錯2成」，咁嘅命中率，都俾人講到做親都錯，背後一定有原因...... 沈振盈回應網民

自稱「中8成、錯2成」

沈振盈是網民最愛談論的股評人之一，早於2007年開始，由於他多次被指預測不準，其「睇淡」形象更被無限放大，先後被冠以「沈大師」、「沈判」和「股壇燈神」等稱號。對於網民的冷嘲熱諷，沈大師看得豁達，於2019年接受《香港01》訪問時回應指：「跟開我嘅人都知，我呢10幾年，『中8成、錯2成』，咁嘅命中率，都俾人講到做親都錯，背後一定有原因......作為一個公眾人物，日日出來講市，一定會有錯，但有心人集齊晒錯處出來，就好易畀人覺得你成日錯。其實打手只有一個目的，就係叫人唔好聽我講！」

沈大師經常被網民談論，先後被冠以「沈大師」、「沈判」和「股壇燈神」等稱號，而且湧現不少改圖。（網上圖片）

沈陣營與鐵粉群：明買反向嘅追星族

在LIHKG討論區，一直以來有大量以「沈陣營」為題的帖子系列，粉絲在內交流他的節目與看法；沈大師的討論度在網上一向高居不下，成為香港股民最熟悉，最有親切感的股評人之一。網民除了關心沈大師的言論，亦關注其身體狀況，有人聽到他入院時即表示關注，有LIHKG網民甚至留言指：「佢近排入醫院，有觀眾寄補品去raga finance」，可見被他「反向」過無數次的散戶，心底其實是十分着緊沈大師。

沈振盈於灣仔街頭倒地，送院搶救不治，終年65歲。（資料圖片）

灣仔街頭倒地 送院搶救不治

沈大師離世前夕的10月23日下午，他仍然現身網台節目，評論10月22日港股急挫700點後的操作部署，並與拍檔蔡康年笑談市況，詎料翌日猝逝。消息指他於24日晚前往朋友位於灣仔區的住所聚會後，前往駱克道一處的士站，途中突然面朝下向前跌倒，倒地後翻滾至面朝上躺臥，其後送往律敦治醫院搶救，最終於晚上約9時證實不治。

沈振盈離世消息傳出後，網民紛紛留言悼念，不少人感謝他十多年來的陪伴。（資料圖片）

網民紛紛留言悼念

多謝沈大師！ 網民留言悼念

港股聽日升600點悼念沈大C！ 網民留言悼念

沈大師離世消息傳出後，LIHKG財經台隨即湧現大量悼念沈振盈的帖子，部分回覆長達十多頁，不少網民以真摯留言送別這位股壇老將：

「沈大師走咗」



「認真聽到沈大師離開真係好shocked」



「大師離去一眾沈門弟子上水哀鳴」



「之前有人笑佢、拜佢，到最後係先發現係捨不得佢」

