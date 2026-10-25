沈大師離世｜飲可樂做節目稱血糖回落　醫生提醒篤手指驗糖有盲點

【沈大師 / 沈振盈】人稱「沈大師」的著名股評人沈振盈昨晚（24日）離世。據了解，他在街上暈倒。沈振盈離世前一天出席網台節目，一邊飲可樂一邊評論股市。當時，他透露自己因血糖問題要服藥，「點解我飲可樂咁大膽？我偷下雞三幾日飲一罐，血糖已經6.6啦，即係正常返啦」。



老人科專科醫生佘達明接受《香港01》訪問時表示，糖尿病人自行「篤手指」驗血糖有盲點，如空肚時量度一般都會正常，形容是製造「假嘅安全感」，如果因而飲可樂，風險提高，故他不會建議病人自行「篤手指」驗血。他強調糖尿病人不適合飲可樂或糖份高的檸檬茶等，如果「三高」控制得不好，有機會導致心血管阻塞、心肌梗塞，令心臟停頓。



沈振盈離世前一天，即10月23日，出席YouTube頻道「RagaFinance財經台」節目，一邊飲可樂一邊評論股市。（RagaFinance財經台片段截圖）

沈大師邊飲可樂邊做節目 自許血糖回復正常

沈振盈離世前一天，即10月23日，出席YouTube頻道「RagaFinance財經台」節目，頗為激氣地評論坊間對港股大跌後市的看法。他當時一邊飲可樂一邊評論股市。期間，透露自己因血糖問題要服藥，三星期前血糖指數一度達8.5，上星期回落至大約8以下，相信藥物有效。

點解我飲可樂咁大膽？可以咁講，我一定唔飲Zero（無糖可樂），我曾經試過血糖低，仲危險過血糖高，我宜家偷下雞三幾日飲一罐，血糖已經6.6啦，即係正常返啦，仲係偏低呀。 2026年10月23日 沈振盈

糖尿病檢測關鍵指標與標準（香港糖尿聯會）

佘達明。（資料圖片／歐嘉樂攝）

醫生佘達明提醒篤手指驗血糖有盲點

「唔適合飲呢啲飲品嘅。除非佢個平均數好好，飲之前篤呢都冇意思㗎嘛。」老人科專科醫生佘達明接受《香港01》訪問時表示，糖尿病人自行「篤手指」驗血糖有盲點，如空肚時量度一般都會正常，形容是製造「假嘅安全感」，如果因而飲可樂，風險提高。

我啲病人呢就唔畀自己屋企篤手指嘅，因為嗰個係假嘅安全感，以為自己得嘅。 老人科專科醫生佘達明

他說糖尿病患者一般以三個月血糖水平平均數來衡量是否正常，而非一兩日或一兩周的表現。

梗係唔適合飲可樂啦！ 老人科專科醫生佘達明

他強調糖尿病人不適合飲可樂，一罐可樂大約有大約等於 7 至 8 匙糖，甚至有糖的檸檬茶都不應飲。以沈振盈的身形，佘達明不排除患有「三高」。如果「三高」控制得不好，有機會導致心血管阻塞、心肌梗塞，令心臟停頓。

不少糖尿病患者在家自行「篤手指」驗血糖及注射胰島素。（GettyImages/VCG）

佘達明料沈振盈三原因街上暈倒

佘達明估計沈振盈在街上暈倒有三個可能性。第一，突然間暈倒而死亡的病人，最常見是源於心臟病，突然心肌梗塞，「因為心等於發電機，一停電就拜拜」；第二，是爆血管，不過一般而言不會馬上死亡，「會癱咗、昏迷幾日先至過身」；第三，血糖過低。部分病人打糖尿針、食糖尿藥導致血糖過低，有機會突然休克。只要送院後補充血糖就會蘇醒。