拒絕學長表白惹禍？內地女自拍遭上傳境外色情網　揭多名女性中招

1張普通的社交平台生活自拍竟被別人盜走，淪為境外色情平台的惡意素材！內地1名女大學生深夜收到駭人私訊，才驚覺自己的日常照片被盜用上傳色情App，真實姓名、院校及居住地一併被曝光，還被編造露骨虛假身世。多名受害女生聯合維權，透過電子存證鎖定疑犯為曾向事主表白被拒的學長。男子其後被刑事拘留並獲准保釋候審，卻不肯直接承認發帖。



案件雖立案，但受害者持續受創，飽受恐懼困擾，甚至反覆構思逃生方案。律師提醒，這類盜生活照色情化的侵害愈發常見，境外平台不配合取證，令維權舉步維艱，相關行為可構成侵權、違法甚至刑事犯罪。



帖子的評論區字裡行間充滿不堪入目的色情化及侮辱性字句。（網上圖片）

自拍被上傳至色情App 瀏覽量高達44.5萬次

據內地媒體《極目新聞》報道，事發於2026年7月初，23歲女生方得詩收到1名陌生男子網絡私訊，對方聲稱自己在社交App認識1名自稱「女大學生」的網民，該網民曾向其提供方得詩及其他女生的資料。

後來這名「女大學生」帳號被封，方得詩根據陌生男子線索，順藤摸瓜，在另1名被提及的女生的社交帳號留言區中，赫然發現有人發布1張截圖，內容是方得詩和這名女生的日常生活照，且出現在1款境外色情軟件內，雖然部份文字被遮蔽，但字裏行間充滿不堪入目的色情化及侮辱性字句。

方得詩隨即報警，並在該境外App上親自查獲相關帖文。帖文不僅盜用她發布在社交媒體上的生活照，更附上其真實姓名、所在城市及學校等詳細資料，捏造虛假情感史。平台數據顯示，相關內容早於1年至2年前已經發布，其中2條帖文合計瀏覽量已突破44.5萬次。評論區內充斥大量露骨留言，甚至有人公然向發帖者索取她的聯絡方式。

順藤摸瓜揪出黑手 昔日陽光學長竟是嫌疑人

方得詩在該色情App發現至少3個高度關聯的帳號，受害者牽涉多名女性，有人生活照被移花接木成色情圖，甚至有人被外洩私密影片。多名受害者決定攜手維權，共同委託胡律師協助。胡律師團隊透過區塊鏈存證及公證等方式，第一時間將帖文、評論及瀏覽紀錄作全程拍片固定證據，並比對發帖內容、行文習慣及時間軌跡，最終將線索指向方得詩在廣東某大學就讀時認識的張姓學長（化姓）。2026年7月25日，警方正式就張某涉嫌傳播淫穢物品一案立案偵查。方得詩透露，張某被刑事拘留後，目前處於獲准保釋候審階段。

警方正式就張某涉嫌傳播淫穢物品一案立案偵查。（網上圖片）

方得詩回憶，她於2023年因校務與張某結識，對方平日形象陽光踏實，愛好文史哲。張某向方得詩表白被拒後，2人漸漸疏遠，她懷疑張某因此懷恨在心展開報復。事發後張某曾向受害者發送道歉短訊，承認曾將女性照片及個人資料洩漏予他人，但辯稱沒料到會遭進一步散播，信中並無正面承認自己就是色情帖文的原發布者。更令人不寒而慄的是，在張某被送往派出所的前2天，方得詩曾於凌晨收到神秘短訊：「是××小姐姐嗎，某網盤（雲端硬碟）流出了好多你的私密照，要不要看看是不是你本人。」方得詩懷疑正是張某被捕前的恐嚇舉動。

事發後張某曾向受害者發送道歉短訊。（網上圖片）

在張某被送往派出所的前2天，方得詩曾於凌晨收到神秘短訊：「是××小姐姐嗎，某網盤（雲端硬碟）流出了好多你的私密照，要不要看看是不是你本人。」（網上圖片）

受害人心理陰影難消：隨時發生在每個人身上

儘管疑犯已被調查，但事件對受害者造成的精神創傷難以撫平。方得詩直言，如今見到途人拿起手機，都會產生對方在偷拍或審視自己的恐慌，甚至「睡醒睜開眼就是嫌疑人的面孔和聲音」。另1名真實姓名與職業同樣遭外洩的受害女生鈞寧（化名）亦表示，自己事後反覆發噩夢，常夢見自己在拼命截圖取證，走在街上總擔憂旁人看過自己的照片。

令受害者最為無奈的是網絡「數碼烙印」難以徹底抹去。帖文雖然可以被刪除、帳號亦能被封禁，但外流的照片恐早已被網民下載存檔，並於雲端硬碟及私密群組中無限流轉。方得詩感嘆，雖然心存恐懼，但仍堅持公開事件警示公眾：「我以前覺得這種事情不會發生在我身上，這件事情之後，我意識到，它可能發生在每一個人身上。」

境外平台成維權黑洞 律師剖析低成本侵害隱患

事實上，普通生活照遭惡意挪作色情用途並非單獨事件。據《法治日報》報道，2026年6月甘肅蘭州警方曾破獲1宗案件，男子盜用女性好友生活照加工成低俗淫穢圖發布至境外牟利。《大河報》亦報道，2026年2月有女子發現生活照遭AI篡改成不雅照在色情平台流傳。

北京市千千律師事務所律師、NetForHer數字暴力項目專員汪姝文指出，相比親密關係間的私密影像外洩，盜用普通生活照進行色情化傳播的侵權成本極低，加害者獲取照片途徑廣泛，令受害者難以防範及溯源。

胡律師及汪姝文律師均強調，涉事伺服器與平台位於境外，發帖者採取匿名，且境外平台往往不配合境內取證與刪帖要求，甚至涉及繁複的國際司法協作，使案件在立案與跨國追查上均面臨巨大阻力。法律層面上，盜用照片配以侮辱文字可構成治安違法或侮辱罪，若涉及的影像達至淫穢物品法定標準，則觸犯傳播淫穢物品罪，最高可面臨嚴厲刑事處罰。