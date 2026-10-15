「偷拍」公審以及證據問題常惹爭議。有香港女子於Threads發布影片，「公審」在中環卑利街被2名男子偷拍。雖然她最終未能在2名男子手機中發現任何偷拍她的相片，但她認為只是對方在其不知情下刪除了相片，揚言「唔知佢點樣樣整走（刪除）張相，但係佢好明顯係影咗我哋囉」，並拍攝男子「大頭」樣貌放到網絡公審，批評：「俾我捉到都會無賴地否定，啲男人可唔可以做返個男人啊！」。



事件引起網民爭議，認為女子無證據證明男子偷拍，卻上載到網絡「公審」對方做法不妥當，「真係黐線」、「究竟個男人要點做先可以證明自己冇偷拍？ 靠樓主自由心證嗎？」、「疑點利益歸於被告，冇證冇據又話人偷拍」。亦有網民發現，女子身份為以18歲之齡參加《香港小姐2026》的KOL李欣穎（Rachel Li）。



面對網民圍攻，李欣穎留言反駁「唔好把猥瑣嘅偷拍行為包裝成合情合理嘅藉口」，又聲言「如果轉手交畀人，同事後check唔到就叫冇做過，咁呢個世界上所有賊偷完嘢掉咗去係咪就變清白？」，結果再觸發罵戰。



以18歲之齡參加《香港小姐2026》的KOL李欣穎（Rachel Li）於Threads發布影片，「公審」在中環卑利街被2名男子偷拍。（TVB.COM）

以18歲之齡參加《香港小姐2026》的KOL李欣穎（Rachel Li）於Threads發布影片，「公審」在中環卑利街被2名男子偷拍。（Threads@rachelywww）

事緣李欣穎於10月12日在Threads發布影片，批評在中環卑利街被2名男子偷拍。

【影片直擊】港姐參選人李欣穎拍片公審中環遭2男子偷拍

影片長約2分鐘，看到李欣穎追着2名被她指控「偷拍」的男人拍攝，並要求對方展示手機相簿。對方起初拒絕展示手機，重複「I didn't take a picture（我沒有拍照）」，惟李欣穎追着拍攝對方「大頭」相貌，爆粗罵「FXXK YOU」，男子則明言「I will sue you if you do that（如果妳那樣做，我會控告妳）」，再次強調「I didn't take a picture（我沒有拍照）」。

李欣穎追着2名被她指控「偷拍」的男人拍攝，並要求對方展示手機相簿。（Threads@rachelywww）

李欣穎追着2名被她指控「偷拍」的男人拍攝，並要求對方展示手機相簿。（Threads@rachelywww）

李欣穎追着2名被她指控「偷拍」的男人拍攝，並要求對方展示手機相簿。（Threads@rachelywww）

李欣穎追着2名被她指控「偷拍」的男人拍攝，並要求對方展示手機相簿。（Threads@rachelywww）

未發現男子偷拍證據 李欣穎：唔知佢點刪相，但佢好明顯影咗我哋

畫面一轉，男子向李欣穎展示手機相簿，未有發現任何拍攝她的照片，惟李欣穎形容對方是「已刪」照片，並非沒有拍攝，聲言「唔知佢點樣樣整走（刪除）張相，但係，佢好明顯係影咗我哋囉」。

唔知佢（男子）點樣樣整走（刪除）張相，但係，佢好明顯係影咗我哋囉」。 港姐參選人、KOL李欣穎

李欣穎聲言：「唔知佢點樣樣整走（刪除）張相，但係，佢好明顯係影咗我哋囉。」（Threads@rachelywww）

李欣穎聲言：「唔知佢點樣樣整走（刪除）張相，但係，佢好明顯係影咗我哋囉。」（Threads@rachelywww）

李欣穎又問男子如果沒有偷拍，為何要躲藏，對方否認躲藏，但李欣穎不接受解釋，表示會放上網絡公審，明言「thank you for the reel content（感謝您提供影片題材）」。

男子多次否認偷伯 李欣穎：感謝提供影片題材

李欣穎事後補充，「佢（男子）個電話就畀咗佢個friend啦，跟住佢個friend就走了，然後要追上去問佢，那個時候我們顧不及，佢就話無（偷拍），手機全是他家人的照片」。

李欣穎不接受男子解釋，表示會放上網絡公審。（Threads@rachelywww）

李欣穎不接受男子解釋，表示會放上網絡公審。（Threads@rachelywww）

李欣穎批男子羞恥無賴：香港真係太多偷拍狂

雖然找不到偷拍證據，但李欣穎批評男子「羞恥」、「無賴」，「佢（有家庭）仲要出去咁樣偷影人囉，真係幾羞恥啊，幾咁影衰咗呢個家庭同市容啊。可以當面問我合照，但唔好偷影」，又聲稱不只1次被人偷拍，「香港真係太多偷拍狂喇。全部畀我捉到呢，全部都會無賴地否定。啲男人可唔可以做返個男人啊！」

李欣穎批評男子「羞恥」、「無賴」，感嘆「香港真係太多偷拍狂喇」。（Threads@rachelywww）

李欣穎批評男子「羞恥」、「無賴」，感嘆「香港真係太多偷拍狂喇」。（Threads@rachelywww）

李欣穎批評男子「羞恥」、「無賴」，感嘆「香港真係太多偷拍狂喇」。（Threads@rachelywww）

李欣穎批評男子「羞恥」、「無賴」，感嘆「香港真係太多偷拍狂喇」。（Threads@rachelywww）

網民圍攻李欣穎：冇證冇據話人偷拍，妳對眼就係證據？

不過李欣穎「圍爐公審」不成，反被大批網民圍攻，指摘她沒有證據下指控男子偷拍並「公審」，做法離譜：

「妳影唔到佢偷拍妳，妳擺上網，唔係事必要撐妳㗎。成條片淨係見到你追住人喺度騷擾人囉，人哋都話冇影妳相，妳就屈人哋刪除咗啲相」



「妳真係好過分，明屈喎，博流量都唔使咁啊？而家係你偷影人，妳滋擾人，仲老屈人，睇到成段片都真係嬲！」



「1. 妳無證據，2. 條法例寫明私密部位，3. 無罪推定原則」



「只知妳偷拍人，唔好成日覺得被人偷拍好唔好」



「屈完人，冇證據證明人有偷拍，仲post上嚟，黐線，我係女人都頂唔順」



「究竟被拍男人要點做先可以證明自己冇偷拍？靠樓主自由心證嗎？」



「疑點利益歸於被告識唔識？冇證冇據又話人偷拍，妳對眼就係證據？」



「男人出街真係要好好保護自己！」



李欣穎反擊網民：check唔到就叫冇做過？

面對網民圍攻，李欣穎再強調男子有偷拍，「如果轉手交畀人，同事後check唔到就叫冇做過，咁呢個世界上所有賊偷完嘢掉咗去係咪就變清白？」。李欣穎又搬出香港法例中「非法拍攝私密部位」及「窺淫罪」，強調「普通街拍同『偷拍』係兩回事，唔好把猥瑣嘅偷拍行為包裝成合情合理嘅藉口」，結果網民罵聲更多，「不如妳定義一下咩係『私密部位』啦！」、「其實你有冇諗過你咁樣做會害埋真正需要幫助嘅女性？」。

事後check唔到就叫冇做過，咁呢個世界上所有賊偷完嘢掉咗去係咪就變清白？ 港姐參選人、KOL李欣穎

李欣穎反擊網民。（Threads@rachelywww）

非法拍攝私密部位、窺淫罪可監禁5年

根據《刑事罪行條例》（第200章）第159AA 條，「私密部位」定義為個人的生殖器官、臀部、肛門範圍或胸部（不論是露出或僅有內衣遮蔽），或個人所穿的、遮蔽着生殖器官、臀部、肛門範圍或胸部的內衣，明顯與一般「街拍」不同。

而根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第159AAC條「非法拍攝或觀察私密部位」，任何人拍攝某名個人的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，即屬犯罪，可處監禁5年。

另根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第159AAB條「窺淫」，任何人拍攝某名個人的私密部位，或某名個人進行私密作為，即屬犯罪，同樣可處監禁5年。