74歲《狼王夢》作者沈石溪深夜帶貨　遭質疑被迫捱夜　急拍片澄清

曾創作《狼王夢》、《斑羚飛渡》的74歲內地著名兒童文學作家沈石溪，深夜現身網購平台帶貨直播間為讀者逐本簽名，由深夜持續工作至翌日凌晨1時，事件引起大批網民質疑出版社涉嫌「壓榨高齡作家」。事件引發熱議後，沈石溪隨後親自拍攝影片澄清，強調自己長年習慣深夜創作，身體足以適應夜間活動，做直播並非被迫；涉事的浙江少年兒童出版社亦隨即發表聲明，承諾全面優化調整直播安排。



74歲內地著名兒童文學作家沈石溪曾創作《狼王夢》與《斑羚飛渡》。（小紅書@沈石溪視頻截圖）

逐本書簽名兼寫專屬祝福至凌晨1時

日前多名網民在社交平台小紅書及微博上載直播截圖，披露現年74歲的沈石溪在深夜直播間內，親自為讀者逐一撰寫附帶個人稱謂的專屬「To簽」（即指名專屬題字簽名）。由於逐本親筆書寫極耗心神，整場活動更一路由深夜持續至翌日凌晨1時。畫面曝光後引發極大反響，大批網民紛紛批評出版社只顧促銷，漠視年邁長者健康，甚至質疑出版社強迫老作家捱夜。

現年74歲的沈石溪在深夜直播間內，親自為讀者逐一撰寫附帶個人稱謂的專屬「To簽」（即指名專屬題字簽名）。（沈石溪小紅書直播截圖）

大批網民紛紛批評出版社只顧促銷，漠視年邁長者健康，甚至質疑出版社強迫老作家捱夜。（小紅書截圖）

沈石溪拍片親自澄清 稱數十年來習慣深夜作息

面對網上的關切與非議，沈石溪於10月26日公開發布影片澄清，透露自己從事兒童文學創作逾40年，早已養成深夜執筆的生理作息，不少經典作品的靈感均誕生於夜闌人靜之時，因此偶爾在晚間配合直播，個人身體完全可以承受，並明確表示「絕不存在出版社壓榨之說」。剛過74歲生日的沈石溪，特別感謝讀者們的關心，同時呼籲各界保持客觀理性，切勿對合作機構作無端猜測。

沈石溪於10月26日公開發布影片澄清。（小紅書@沈石溪視頻截圖）

沈石溪透露自己從事兒童文學創作逾40年，早已養成深夜執筆的生理作息。（小紅書@沈石溪視頻截圖）

出版社承諾調整日程 經典動物小說牽動幾代人

涉事的浙江少年兒童出版社同日發表跟進聲明，強調高度重視讀者的意見，目前已全面調整優化往後的活動安排，承諾未來各項推廣必會以沈石溪的作息與身心健康為首要考量。

涉事的浙江少年兒童出版社同日發表跟進聲明，強調高度重視讀者的意見，目前已對往後的活動日程展開全面優化調整。（小紅書@浙江少年兒童出版社貼文截圖）

沈石溪（本名沈一鳴）被譽為「中國動物小說大王」，代表作包括《狼王夢》、《斑羚飛渡》、《最後一頭戰象》及《第七條獵狗》等，其作品長期被選入中小學中文科教材及課外必讀書目，亦是無數華人讀者的童年回憶。