神父直播彌撒遭牆上巨大十字架砸死　現場信徒目睹全程傳陣陣驚叫

南美洲國家厄瓜多爾「永援聖母堂」10月17日發生驚悚意外，一名神父在直播每日彌撒時，突遭身後脫落的牆上十字架砸中身亡。瓜亞基爾總教區發聲明哀悼，社群平台湧入大量網友悼念，葬禮時間則有待公布。



據外媒報導，10月17日，神父桑切斯（Sánchez Molinari）在主持每日彌撒並透過個人帳號直播時，身後牆上懸掛的十字架突然脫落並重重砸在他身上。直播進行至第27分鐘突發變故，影片錄下現場信友傳出的陣陣驚呼聲，影片在網路上瘋傳，引發各界高度關注。

事件發生後，瓜亞基爾總教區總主教隨即簽署並發布官方聲明，證實桑切斯神父已回歸天父懷抱，並向其隸屬的「至聖救主會」及親友表達深切慰問與關懷。聲明中並未說明十字架的具體安裝與固定狀況，相關細節仍有待釐清。

桑切斯神父所屬的贖世主會於1732年創立，其負責的堂區主保敬禮「永援聖母」更與該修會有著極深淵源。這起意外在社群平台X等社群媒體上迅速傳開，短短數小時內便湧入大量信徒與民眾的悼念留言。目前總教區尚未公布葬禮儀式的具體日期與地點，後續善後事宜仍由教區與修會籌辦中。

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