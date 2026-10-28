3.3米甘蔗山崩塌！49歲司機遭活埋慘死　車斗違規改裝超載缺監管

非法改裝汽車隨時釀成奪命事故！廣東湛江雷州市日前公布1宗致命工傷事故調查報告，1名49歲陳姓貨車司機在糖廠卸載甘蔗時，約20公斤重的固定鋼管連同3.3米高的甘蔗堆瞬間崩塌，陳男遭砸中頭部，再被重達數噸的甘蔗掩埋，經搶救後不治。



官方的事故調查報告證實，該宗慘劇並非單純意外，而是涉及貨車非法改裝、超載作業及長期安全監管等問題釀成的生產安全責任事故。



49歲陳姓貨車司機卸載甘蔗時，重約20公斤的固定鋼管及高達3.3米的甘蔗堆瞬間傾瀉，他遭砸中頭部，再被數噸甘蔗重重掩埋，經搶救後不治。（網上圖片）

拆第2根鋼管即崩塌！ 數噸甘蔗傾瀉壓頂

據內地《騰訊新聞》報道，事發地點位於廣東省湛江市雷州市調風鎮，為廣東省農墾集團下轄豐收糖業南光片區第11作業組甘蔗除雜點，事發於今年3月1日下午5時許，49歲的陳姓司機（下稱陳男）駕駛貨車運載甘蔗到現場，下車後攜帶鐵鎚前往車尾，準備敲開插在車輛邊緣、用作固定甘蔗的鋼管鎖扣。

閉路電視畫面顯示，事發當日下午5時15分16秒，陳男駕駛貨車運載甘蔗到現場。（網上圖片）

閉路電視畫面顯示，陳男駕駛貨車運載甘蔗到場。（網上圖片）

在順利拆解第1根鋼管後，陳男繞至貨車右側蹲下敲擊第2根鎖扣，未料鎖扣鬆脫一刻，受重壓的鋼管連同頂部堆疊至3.3米高、重達數噸的甘蔗瞬間崩塌，陳男遭重約20公斤的鋼管重擊頭部，當場癱坐倒地，隨即被傾瀉而下的甘蔗徹底掩埋。

陳男遭重約20公斤的鋼管重擊頭部，當場癱坐倒地，隨即被傾瀉而下的甘蔗徹底掩埋。（網上圖片）

現場動用夾機急挖 傷者送院搶救不治

事故發生瞬間，於貨車左側作業的姓吳夾機司機聽聞巨響趕赴查看，發現右側甘蔗全瀉下，陳男則不見蹤影。吳男急促呼救時，蔗堆深處一度傳出陳男微弱的回應聲。吳男立即操作夾機，一斗一斗夾開甘蔗，另1名司機亦趕往徒手扒挖。約2至3分鐘終打開缺口，陳男被發現呈坐姿蜷縮、頭垂於雙腿之間，面部已發黑發紫，徹底失去意識。

夾機司機發現右側甘蔗全瀉下，陳男則不見蹤影。吳男急促呼救時，蔗堆深處一度傳出陳男微弱的回應聲。（網上圖片）

吳男立即操作夾機逐斗夾開甘蔗，另1名司機亦趕往徒手扒挖。（網上圖片）

陳男妻子於半小時後趕抵現場，因救護車調派電話未能及時接通，家屬隨即以私家車將陳男緊急送往湛江農墾第二醫院搶救，惟最終證實不治。事後家屬與涉事單位簽署調解協議，獲賠償63萬人民幣（約74.1萬港元）。

車斗拆欄板超限0.8米 改裝陋習成奪命隱患

調查報告深入剖析了肇事車輛的機械與安全結構，該輛原本符合規格的欄板貨車被徹底違規改裝，兩側及後方的車廂欄板被全數拆除，僅依靠幾根手動插桿支撐貨物。案發時，車上甘蔗堆疊高度達到3.3米，超出輕型貨車2.5米限高達0.8米，整車貨物僅靠兩根各重約20公斤的鋼管與簡易鎖扣拉住，車身長期處於極不穩定的受力狀態，而現場安全措施極為簡陋，缺乏防護裝備為悲劇埋下伏筆。

該輛原本合規格的欄板貨車被徹底違規改裝，兩側及後方的車廂欄板被全數拆除，僅依靠幾根人工手動插桿支撐貨物。（網上圖片）

此類違規裝載手法在當地運蔗車隊中已非個案，不少個體司機為了在採收季節趕工期、節省運費而多拉貨物，對改裝隱患習以為常。此外，持C1駕照的陳男受僱於雷州市世雄貨物裝卸服務站，但雙方在事發前更未依法簽訂勞動合同，暴露出基層物流用工規範的嚴重盲區。

應急局定性責任事故 多名涉事主體遭行政處罰

雷州市應急管理局在最新發布的調查結論中，正式將此事件認定為一般生產安全責任事故，調查組指出豐收糖業作業點安全管理鬆散，世雄服務站未落實安全培訓與合規用工，建議對上述機構及相關負責人依法處以行政處罰；涉事司機陳男因已離世，建議免予追究法律責任。