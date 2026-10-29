婚禮封$1500人情被朋友嫌少！港人心灰想絕交 即看2026年人情公價

【人情公價2026／酒店／婚禮】婚宴「人情」到底是表達心意，還是「友情考驗」？有網民於社交平台發帖文，指近日出席朋友婚禮，給予1,500元「人情」，沒想到竟然被朋友嫌少，令他心灰意冷，猶豫是否要與這名朋友絕交。



事件引來網民熱議，直斥樓主朋友「荒謬」，紛紛支持絕交，「擺得酒就預回唔到本㗎啦」、「$1500 睇清楚一個人係咪真朋友，抵啦」。



不過究竟出席婚禮1,500元「人情」是否足夠？酒店、酒樓、酒會、只收餅卡要付多少「人情」？封多少「人情」才算合適得體？以下即看最新「人情公價」了解。



有網民指，近日出席朋友婚禮給予1,500元「人情」，竟然被朋友嫌少。（《My盛Lady》劇照）

去朋友婚禮封1500元人情被嫌少！港人心灰意冷：係咪要unfriend

1,500元「人情」算少？有網民近日在Threads發帖文，大嘆給予朋友1,500元「人情」卻被嫌少，大受打擊，猶豫是否要絕交，「啱啱去完個Frd（friend，朋友）婚禮，畀咗$1500人情，個Frd話少，係咪要un-frd（unfriend，絕交）」。

樓主大受打擊，猶豫是否要與朋友絕交。（《我要做Model》電影截圖）

網民倡絕交：1500元睇清楚一個人係咪真朋友，抵啦！

網民看過帖文紛紛批評樓主朋友離譜，支持絕交：

「佢根本無當你係朋友」



「1500仲想點？擺得酒就預回唔到本㗎啦，成副身家畀埋你好嗎？」



「同佢講下次補返」



「$1500 暴露咗佢嘅人格，超值！unfriend 咗佢啦！你自己都唔開心」



「我覺得1500 - 2000已經好OK，我自己攞千幾蚊都去食高級buffet仲可以食夠兩次」



「你結婚請人嚟食飯，人哋要畀人情，跟住話人畀得少唔夠找數，咁其實你請人嚟食飯，定係你叫人嚟夾錢請返你食呢？真荒謬」



「早啲出聲呀，原來係夾錢食飯，食咁貴，我唔去啦」



「$1500 睇清楚一個人係咪真朋友，抵啦」



（《My盛Lady》劇照）

2026最新人情公價表：酒店、酒樓、只收餅卡要付多少人情？

不過到底1,500元人情算多還是少？酒店、酒樓、酒會、只收餅卡要付多少「人情」？根據新婚生活易（ESDlife）於2025年9月至11月進行的最新結婚消費調查，「人情公價」大致可以分成5個等級，包括「高級酒店（1,500元）」、「一般酒店、私人會所、特色婚宴場地（1,000元）」、「酒樓、午間婚宴、西餐廳、酒會（800元）」、「只出席簽紙註冊（500元）」，以及「只派餅卡（300元）」。

故根據調查，樓主給予1,500元人情，已算是最高等級（高級酒店）的「人情公價」，並不算少。

（Threads@life_balance_adventure）