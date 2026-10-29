在公路上跳車所為何事？本港Facebook群組成日流傳影片，顯示深夜時份有1名穿晚裝女子疑似從的士「跳車」，坐在灣仔告士打道公路中央阻礙交通，1名穿西裝男子嘗試拉走或抱起女子，但都不成功，束手無策。其間多部汽車在女子身旁慢駛前行，場面相當驚險。



影片震撼網民，「好黐線」、「累人累物」、「唔好害啲司機」。但亦有網民估計女子跳車涉及無法控制的「心酸」原因，呼籲體諒，「好多人根本唔知道究竟有幾可怕，只有經歷過先會明」。



深夜時份有1名穿晚裝女子疑似從的士「跳車」。 （Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

「喺呢個位跳車？」有網民於10月26日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，指灣仔告士打道公路有女子疑似「跳車」，阻塞交通。

【影片直擊】晚裝女坐灣仔公路阻交通 西裝男欲拉走但不成功

影片長20秒，看到當時正值深夜，灣仔告士打道近分岔路位置，1名穿黑色晚裝女子坐在公路中央，影響往北角、九龍(東)及往跑馬地方向行車線，而1部打開了右邊車門的紅色的士，停在女子前方不遠處。

灣仔告士打道近分岔路位置，1名穿黑色晚裝女子坐在公路中央。 （Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

西褲男子站在女子旁邊，雙方似有激烈爭執，男子伸手想拉起女子但不成功。 （Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

西褲男子站在女子旁邊，雙方似有激烈爭執，男子伸手想拉起女子但不成功。 （Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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有1名穿襯衣、西褲男子站在女子旁邊，雙方似有激烈爭執，男子伸手想拉起女子但不成功。隨後男子抓住女子的腿，疑想把女子抱起，同樣未能成功，現場傳出疑似女聲表示「而家點啊？無嘢啊？」。其間有多輛汽車需要減速，在女子旁邊駛過，十分危險。

影片最後，的士司機關上車門，男子再嘗試拉起女子，未知是否成功。

網民看過影片嘩然。 （Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民批危險 熱議心酸原因籲體諒

網民看過影片嘩然，有人批評女子行為離譜及危險：

「發脾氣嚟講係無得救」



「好黐線」



「自己條命都唔愛惜，仲指望另一半會愛惜你 女啊，唔好咁作賤自己啦」



「累人累物」



「最憎呢啲人，自己情緒有問題就喺公眾地方發泄，其他人冇必要就你，自己死還死，唔好累人哋，唔好害啲司機」



「斬纜趁早」



不過亦有網民估計，女子跳車涉及無法控制的「心酸」原因，呼籲體諒：

「好多人根本唔知道情緒病究竟有幾可怕，佢雖然唔會令你的肉體覺得痛，但佢可以喺幾秒之內，要人性命，只有經歷過先會明」



無論如何，根據香港法例第374G章 《道路交通(交通管制)規例》第39條「行人的責任」，不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，違者可處第1級罰款（現為2,000港元）。