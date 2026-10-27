遊港不滿│內地客列香港4大問題　批服務差、貴得要命：遠比澳門差

【香港旅遊／澳門旅遊】出外旅遊體驗未必人人如意。有內地客於社交平台發文，分享十一國慶假期來香港旅遊不愉快感受，力數香港4大問題，包括「服務態度差」、「物價貴」、「人沒禮貌」、「地方細小」，直斥「根本不好玩，只想早點走」，更遠不如澳門，「澳門好玩太多了，感覺完全不是一個檔次」。



帖文引來網民熱議，不少人有共鳴，「其實佢無講錯」，但亦有網民不認同樓主所說，「發現原來好多人去旅行，不知道真正意義。用自己地方或人哋嘅地方去作比較，如果係咁，你使乜去旅行啫」。



有內地客於社交平台分享十一國慶假期來香港旅遊不愉快感受。（資料圖片）

內地客列香港4大問題：只想早點走

「國慶去香港真的服了」。該內地客近日於社交平台發帖文，講述十一國慶假期來香港旅遊的體會，言語間盡顯不滿，並列出香港4大問題，分別是「服務態度差」、「東西貴得要命」、「人沒禮貌」、「地方細小」，直指「只想早點走」。

樓主列出香港4大問題，分別是「服務態度差」、「東西貴得要命」、「人沒禮貌」、「地方細小」，直指「只想早點走」。（資料圖片）

香港問題1：服務態度差

樓主直斥香港人「服務態度差到離譜」，「問個路都愛答不理，甚至白眼翻起來，感覺自己是來給別人添麻煩的」。

香港問題2：物價貴

樓主形容香港「東西貴得要命」，「一碗普通麵或者一杯咖啡，能買內地好幾頓正餐，住飯店（酒店）更是貴到心痛」。

樓主列出香港4大問題，分別是「服務態度差」、「東西貴得要命」、「人沒禮貌」、「地方細小」。（資料圖片）

香港問題3：人沒禮貌

樓主批評香港的人「沒禮貌」，「擠成沙丁魚還橫衝直撞」。

香港問題4：地方細小

樓主認為香港地方細小及無聊，「地方又小又悶，走走就撞牆，根本不好玩」。

樓主形容香港地方細小及無聊。（資料圖片）

大讚澳門比香港好：完全不是一個檔次

相比之下，樓主對澳門讚不絕口，「大三巴牌坊拍照很有感覺，威尼斯人室內運河坐貢多拉船超浪漫，巴黎人鐵塔夜景亮起來漂亮得不行，官也街（氹仔舊城區）掃街一邊逛一邊吃也特別有氛圍。好吃的更是絕了，隨便點都比香港香多了」。

樓主大讚澳門比香港好，「感覺完全不是一個檔次」。（資料圖片）

樓主認為澳門遠比香港好，「澳門好玩太多了，感覺完全不是一個檔次。推薦直接衝澳門，省心又開心」。

帖文引來網民熱議。（網絡圖片）

網民反駁揭關鍵：不知道旅行真正意義

帖文引來網民熱議，不少人有共鳴，但亦有網民不認同樓主所說：

「其實佢無講錯」



「澳門係正嘅，香港真係冇咩特別」



「發現原來好多人去旅行，不知道真正意義，用自己地方或人哋嘅地方去作比較，如果係咁，你使乜去旅行啫」。



不過也有網民質疑樓主經歷真偽，懷疑是否只想貶低香港博流量：

「澳門啲嘢食唔貴咩？」



「其他唔講。真的可以喺大三巴輕鬆冇阻礙影到相？」



「（澳門）好難影到張冇其他人嘅相……」



「博流量？」



旅發局調查：整體過夜旅客訪港滿意度達8.8分

雖然樓主對香港旅遊體驗表達不滿，但事實上，根據香港旅遊發展局2025-26年度工作計劃離境旅客調查顯示，以10分為滿分計算，整體過夜旅客訪港滿意度高達8.8分，而「再訪香港意向」及「推薦香港比例」均達到94%高水平。

香港旅遊發展局2025-26年度工作計劃離境旅客調查顯示，以10分為滿分計算，整體過夜旅客訪港滿意度高達8.8分。（資料圖片）

十一黃金周｜內地客訪港消費轉型？微信揭由「掃貨」變「買體驗」

另外，微信早前公布《2026中秋國慶微信資料報告》，香港及澳門在今個國慶黃金周仍是內地旅客出境遊首選目的地，微信支付香港區整體消費筆數按年同期增長近三成，當中增長較明顯的類別為體驗型消費，包括攝影拍照、電影及演出、運動露營等。

微信又指，觀察到內地旅客的消費方式正在發生變化，除了傳統的「掃貨」購物及餐飲開支外，愈來愈多旅客開始願意為香港本地文化、娛樂和生活體驗消費，由「買東西」變成「買體驗」。