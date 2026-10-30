百萬網紅樂仔Levi被爆出軌21人！見家長前夕女友翻手機揭偷食證據

內地坐擁逾百萬粉絲的帥氣男網紅「樂仔Levi」爆出感情醜聞！與他相戀4年的女友「熙熙」，於今年10月27日深夜在社交平台發表長文爆料，指控男方在交往期間先後與21名女性存在不正當男女關係或露骨曖昧，並公開大量對話截圖與轉賬紀錄，事件惹來全網圍觀，紛紛痛斥「樂仔Levi」是渣男。



「樂仔Levi」隨後公開道歉，承認在感情中「犯下了嚴重的原則性錯誤」，但否認出軌21人，反駁指部分僅屬「口嗨」，即線上言語曖昧，又提出賠償50萬人民幣（約58.8萬港元）及代付一年房租作補償，雙方隨後就財政開銷各執一詞，引發網民熱議。



內地坐擁逾百萬粉絲的帥氣男網紅「樂仔Levi」爆出感情醜聞。

與「樂仔Levi」相戀4年的女友「熙熙」，於10月27日深夜在社交平台發表長文爆料，指控男方在交往期間先後與21名女性存在不正當男女關係或露骨曖昧。（微博＠白懐舟）

「樂仔Levi」隨後公開道歉，承認在感情中「犯下了嚴重的原則性錯誤」，但否認出軌21人。（微博＠wen_熙熙）

同居4年兼任幕後助手 婚前見家長前夕揭發偷食

據女方熙熙發布的長文透露，2人自2022年起在杭州同居並共同經營網絡自媒體業務，熙熙除了是女友，更兼任男方自媒體事業的影片剪輯、出差助理及團隊管理等多項幕後工作。感情首次破裂發生於2024年8月，當時女方發現樂仔與住在樓上單位的女鄰居維持不正當關係，男方認錯後獲女方原諒。

與「樂仔Levi」相戀4年的女友「熙熙」，於10月27日深夜在社交平台發表長文爆料，指控男方在交往期間先後與21名女性存在不正當男女關係或露骨曖昧。（微博＠wen_熙熙）

熙熙除了是女友，更兼任男方自媒體事業的影片剪輯、出差助理及團隊管理等多項幕後工作。（微博＠wen_熙熙）

公開男友21名出軌對象微信暱稱

直到2026年10月下旬，男方父母專程從外地前往杭州，兩家原定正式見面商討婚事。然而就在會面前夕，女方翻查樂仔的手機時，震驚發現對方依然與6名女性保持露骨曖昧對話，甚至有頻繁的金錢往來。



多年信任徹底粉碎，熙熙隨即整理出歷年共21名對象的微信暱稱、轉帳截圖及對話紀錄，並將全部證據公開，更坦言自己長期精神受創，需服用抗抑鬱及抗焦慮藥物控制病情。

「樂仔Levi」的父母專程從外地前往杭州，兩家原定正式見面商討婚事，但在會面前夕，熙熙翻查樂仔的手機，揭發有出軌證據。（微博＠wen_熙熙）

熙熙翻查樂仔的手機時，震驚發現對方依然與6名女性保持露骨曖昧對話，甚至有頻繁的金錢往來。（微博＠wen_熙熙）

女方翻查樂仔的手機時，震驚發現對方依然與6名女性保持露骨曖昧對話。（微博＠wen_熙熙）

男方發文道歉認錯 提賠償¥50萬兼付一年租金補償

事件引發輿論強烈譴責，樂仔隨後在社交平台發文道歉，公開承認自己在感情中「犯下了嚴重的原則性錯誤」，但針對「出軌21人」的名單提出異議，辯稱部分對象僅屬未曾見面的線上言語曖昧，內地俗稱此行為是「口嗨」（即「口花花」），認為指控出軌21人，有關數字是被嚴重誇大。

樂仔針對「出軌21人」的名單提出異議。（微博＠賀迦安）

內地坐擁逾百萬粉絲的帥氣男網紅「樂仔Levi」（樂仔/本名相關網絡帳號樂仔Levi）爆出嚴重感情醜聞。（抖音＠樂仔Levi）

事件引發輿論廣泛譴責，樂仔隨後在社交平台發文道歉，公開承認自己在感情中「犯下了嚴重的原則性錯誤」。（抖音＠樂仔Levi）

為求平息爭議，樂仔提出分期賠償50萬元人民幣、全額代付女方現居單位一年租金（月租約2.85萬人民幣（約3.35萬港元））。（抖音＠樂仔Levi）

為求平息爭議，樂仔提出分期賠償50萬元人民幣、全額代付女方現居單位一年租金。（抖音＠樂仔Levi）

願用錢補償女友 合共百萬人民幣

為求平息爭議，樂仔提出分期賠償50萬元人民幣、全額代付女方現居單位一年租金、外加半年內每月支付2.5萬人民幣（約2.9萬港元）生活費等方案，並宣稱過去4年在女方身上花費不下300萬人民幣（約353萬港元）。女方單位目前月租28,350人民幣（約3.33萬港元），一年租金34萬200人民幣（約40萬500港元），連同即付現金及每月補貼，總數約100萬人民幣（約117萬港元）。