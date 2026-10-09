出軌男遭妻斷根丟馬桶　女方出獄後二人竟復合　他裝人工陰莖再娶

巴西一名男子在2023年12月因婚外情曝光，遭妻子以剃刀割下生殖器並沖入馬桶，妻子隨後遭判刑入獄。不料女方獲釋後，男子不僅主動聯繫求復合，更打算利用自身私密傷口照遭醫療人員偷拍外流所獲得的賠償金，用來安裝人工陰莖並與妻子舉辦第二次婚禮，甚至公開為妻子護航，引發各界熱議。



撞破出軌引爆殺機 妻內褲綁雙手「剃刀去勢」

根據《太陽報》報導，現年42歲的吉爾伯托·諾蓋拉·德·奧利維拉（Gilberto Nogueira de Oliveira）於2023年12月22日妻子戴安妮·多斯·桑托斯·法里亞斯（Daiane dos Santos Farias）生日當天，遭女方揭發偷吃。怒火中燒的法里亞斯隨後展開報復，先誘騙奧利維拉進行親密行為並以內褲綁住其雙手，隨後掏出剃刀硬生生切下奧利維拉的生殖器並丟入馬桶沖走。奧利維拉經緊急送醫後保住一命，法里亞斯則因重傷害罪被判處4年8個月有期徒刑。

醫護人員偷拍傷口外流 私密照瘋傳獲賠3萬港元

此案隨後爆出案外案。奧利維拉送醫期間，醫護人員以「未見過類似病例，需拍照評估最佳治療方案」為由徵得其同意拍攝，不料傷口照片竟遭私下轉傳至通訊軟體WhatsApp群組，並在社群平台X上瘋傳。警方調查後發現照片源自阿蒂巴亞聖家醫院（Santa Casa de Atibaia）電腦，法院最終判處該醫療中心須支付2萬巴西里亞爾（約3萬港元）的精神損害賠償。奧利維拉痛批賠償金額過低、無法彌補自身屈辱，目前已提出上訴要求提高金額。

護航妻「一時衝動」 拿賠償金裝人工陰莖再娶

令人震驚的是，法里亞斯於2025年11月獲假釋出獄後，奧利維拉便主動聯繫並表達思念，兩人隨後成功復合。奧利維拉目前計畫將這筆隱私外流賠償金，用於支付安裝人工陰莖的部分費用，以及籌辦與法里亞斯的第二次婚禮。面對外界質疑，奧利維拉極力為妻子辯護，強調對方當時只是「一時衝動」，並深情表示：「我真的很想跟她在一起，我依然愛她，從未想過要對她做任何壞事。」目前奧利維拉已在公立醫院接受術前血液檢查，期盼能透過公共醫療系統獲得相關補助。

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