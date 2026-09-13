人妻患性病被夫控出軌！喊冤疑遭公廁馬桶水濺到長菜花　醫生解答

伴侶突然有性病，另一半通常都懷疑對方出軌導致。台灣婦產科醫生蘇怡寧近日在Facebook專頁發文，表示收到1名人妻求助，聲稱在交往和婚姻中從未患過菜花，最近卻意外長出來了，丈夫認定她出軌，於是憤而提告。人妻無奈喊冤，強調沒有第三者，懷疑是與丈夫性行為後有傷口，逛百貨公司上女廁時，被馬桶濺起的水花噴到會陰部而受到感染。



人妻表示在交往和婚姻中從未得過菜花，最近卻意外長出來了。（AI生成圖片）

蘇醫生指出，醫學上沒有辦法判斷到底是什麼時候感染，更沒有辦法判斷是誰傳給誰，並解釋菜花（學名為「尖銳濕疣或性病疣」）是由人類乳突狀瘤病毒（HPV）感染造成，生殖器菜花大約9成和HPV6及11型有關，其實HPV非常常見，很多人感染之後完全沒有症狀，根本不知道自己曾經感染過。

台灣婦產科醫生蘇怡寧近日表示收到一名人妻求助，因有菜花而遭丈夫指控出軌提告。（Facebook專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」）

蘇醫生更指「現在長出來，不代表現在才感染」，從感染HPV到長出菜花時間差異可以非常大，「可能幾個月後出現，也可能過了更久才被發現」，所以「今天發現菜花」不能倒推出「最近才感染HPV」，更常見的情況是病毒本來潛伏在體內，被免疫系統壓抑，所以沒有症狀，「之後因為壓力、疲勞、懷孕或是身體其他狀況讓免疫力有波動，病毒才重新活化長出病灶」，在這種情況下，病毒可能早就在體內好幾年，只是一直沒有機會表現出來。

蘇醫生強調「不能靠菜花判斷誰出軌」，伴侶之間經常會共享HPV，「但是通常沒有辦法確認最初到底是誰傳給誰」，因此驗到HPV或長出菜花並不能證明任何一方有婚外性行為。

丈夫認定妻子出軌，於是憤而提告。（AI生成圖片）

蘇醫生指出，即使「一個人有，另一個人沒有，也不能拿來判案」，也不能證明後者從來沒有感染過HPV，「因為HPV感染可能沒有任何症狀，也可能曾經感染過，後來病毒量下降到檢測不到」，更重要的是目前並沒有一個檢查可以準確告訴一個人的「全身HPV狀態」，尤其是男性，並沒有常規建議用來篩檢HPV的檢驗，女性一般進行的HPV檢查，主要也是針對子宮頸高風險型HPV，並不是用來追查「菜花到底是誰傳給誰」。

至於人妻的疑惑，蘇醫生解釋，HPV主要透過性接觸與親密的皮膚黏膜接觸傳播，不一定要有插入式性行為，也不需要先有一個肉眼看得到的傷口，但是目前沒有證據支持生殖器菜花是經由馬桶座或公共廁所表面傳播。

人妻懷疑和丈夫有性行為後有傷口，逛百貨公司上女廁時，被馬桶濺起的水花噴到會陰部而受到感染，但蘇醫生指出目前沒有證據支持生殖器菜花是經由馬桶座或公共廁所表面傳播。（AI生成圖片）

蘇醫生重申「長菜花可以診斷、可以治療」，但不能用來判斷感染日期、不能判斷誰傳給誰、更不能判定誰出軌，她同時慨嘆「感情的部分，真的沒有辦法交給病毒定罪，感情散了就是散了」。

（Facebook專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」）